81歲「愛情教母」瓊瑤寫「給高雄的情書」：禿子月亮　天地無雙

台灣新聞
撰文：
最後更新日期：

據台媒「中時電子報」報道，81歲「愛情教母」瓊瑤受邀擔任高雄愛情產業鏈總顧問，上月和高雄市長韓國瑜、夫人李佳芬一起出席「瓊瑤宴」，曾表示之前在高雄居住兩年半的期間完成了三部小說，還說「如果沒有高雄就沒有瓊瑤」，又承諾會寫一封「給高雄的情書」。

周一（6日）晚，瓊瑤在Facebook上公開其情書的完整內容。

瓊瑤開心見星雲法師。（瓊瑤Facebook）

+3
+2

瓊瑤6日在Facebook透露，高雄觀光局長潘恒旭陪著她到佛光山見星雲法師，她被上山沿路開闊的風景驚豔，「這兒，不像一個佛家聖地，卻像個人間仙境！」抵達後，和法師們言談甚歡，尤其星雲法師年事已高近來已少和來賓見面，這回特地破例與她見面，甚至為她慶生，讓瓊瑤受寵若驚。

而瓊瑤高雄行的重頭戲就是「給高雄寫一封情書」，她表示寫情書不難，「給一個城市寫情書，卻是我生平第一次！回想起來，我這四天的高雄行，還真做了好多『第一次』的事！」

情書寫完後，潘恆旭換上一身郵差服扮成郵差粉墨登場，瓊瑤也親手將這封獻給高雄的情書遞給潘恆旭。

《致高雄的情書》全文：

悄悄的，我來了

發現別後的你，變了模樣

高歌豪放，雄鎮南方

面向世界，擁抱海洋

人進的來，貨出的去

禿子月亮，天地無雙

那愛河的婉轉浪漫

西子灣的落日夕陽

衛武營的草原湖泊

佛光山的壯觀道場

澄清湖的九曲倒影

龍虎塔的金壁輝煌

還有那

晚上高樓大廈的燈海

還有那

六合夜市的各種飄香

悄悄的，我來了

踏遍似曾相識的地方

找尋我們依偎的迴廊

漸漸的，我醉了

留戀在你起飛的懷抱裡

和你一起像火焰般綻放

瓊瑤

2019.5.6

【高雄愛情產業鏈】總顧問瓊瑤：與韓國瑜從愛情共識談到九二共識
韓國瑜將面邀瓊瑤任高雄愛情產業鏈總顧問　已獲口頭同意
韓國瑜倡高雄設自經區　蘇貞昌：會打擊台灣產業
網友揚言要殺高雄市長韓國瑜長女韓冰　市政府截圖報警
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。