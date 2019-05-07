81歲「愛情教母」瓊瑤寫「給高雄的情書」：禿子月亮　天地無雙

據台媒「中時電子報」報道，81歲「愛情教母」瓊瑤受邀擔任高雄愛情產業鏈總顧問，上月和高雄市長韓國瑜、夫人李佳芬一起出席「瓊瑤宴」，曾表示之前在高雄居住兩年半的期間完成了三部小說，還說「如果沒有高雄就沒有瓊瑤」，又承諾會寫一封「給高雄的情書」。 周一（6日）晚，瓊瑤在Facebook上公開其情書的完整內容。

瓊瑤開心見星雲法師。（瓊瑤Facebook）

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瓊瑤6日在Facebook透露，高雄觀光局長潘恒旭陪著她到佛光山見星雲法師，她被上山沿路開闊的風景驚豔，「這兒，不像一個佛家聖地，卻像個人間仙境！」抵達後，和法師們言談甚歡，尤其星雲法師年事已高近來已少和來賓見面，這回特地破例與她見面，甚至為她慶生，讓瓊瑤受寵若驚。

而瓊瑤高雄行的重頭戲就是「給高雄寫一封情書」，她表示寫情書不難，「給一個城市寫情書，卻是我生平第一次！回想起來，我這四天的高雄行，還真做了好多『第一次』的事！」

情書寫完後，潘恆旭換上一身郵差服扮成郵差粉墨登場，瓊瑤也親手將這封獻給高雄的情書遞給潘恆旭。

《致高雄的情書》全文：