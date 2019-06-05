【2020大選】三立最新民調：蔡英文領先賴清德　綠白皆落後韓國瑜

民進黨總統初選民調下周即將展開，各界十分關注總統蔡英文、前行政院長賴清德誰能榺出。 根據《三立電視台》今日（5日）公布的最新民調，納入台北市長柯文者與高雄市長韓國瑜交叉對比，顯示蔡英文支持度高於賴清德。此外，民調還顯示，無論民進黨（綠）蔡英文、賴清德，還是無黨籍（白）柯文哲，支持率都不及韓國瑜。

民調指蔡英文在高雄的支持度較韓國瑜高。(資料圖片)

民進黨下周舉行的總統初選民調將會納入柯文哲及韓國瑜作對比，三立電視台模擬民進黨的形式進行調查，訪問了1,100人，其中家居電話及手機調查各佔一半，訪問對象為戶籍於台閩地區22縣市，且年滿20歲的民眾。結果顯示，蔡、柯、韓三人競選情況中，蔡支持度為23.2%、柯文哲27.4%、韓國瑜29.3%；賴、柯、韓競選情況中，賴支持度19.9%、柯文哲29.0%、韓國瑜29.2%。

蔡英文的支持度明顯高於賴清德，而當由賴清德代表民進黨出選，柯文哲的支持度上升1.6%，或是吸收部份綠營的選票；從年齡層面來看，蔡英文在年輕族群的支持度勝於柯文哲與韓國瑜，而賴清德在年輕族群的選票被柯文哲吸收，也就是說針對年輕族群，蔡英文與柯文哲的差距並不大，相較於賴清德，蔡英文要追上柯文哲的可能性較高。

值得注意的是，雖然在整體支持率上，蔡英文及賴清德均落後於韓國瑜，但在高雄，蔡英文的支持度（32.2%）較韓國瑜（26.8%）高逾5個百分點，或許與韓國瑜自上任高雄市長以來提出許多創意政策，卻接連跳票有關。

（三立新聞網）