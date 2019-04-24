韓國瑜稱台灣「國防靠美國」　國台辦：兩岸的事是家裏事

針對台灣高雄市長韓國瑜日前訪美提及「國防靠美國，科技靠日本，市場靠大陸，努力靠自己」，大陸國台辦發言人馬曉光今天（24日）上午在例行記者會上表示，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裏事，應該由家裏人商量着辦。

國台辦發言人馬曉光指出，兩岸的事是兩岸同胞的家裏事，應該由家裏人商量着辦。（資料圖片）

馬曉光指出，堅持「九二共識」是兩岸關係改善與發展的共同政治基礎，「台獨」分裂勢力及其活動是兩岸關係和平穩定的最大現實威脅。在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上推動兩岸關係和平發展，符合廣大台灣同胞的根本利益。

他又指，希望包括台灣同胞在內的全體中華兒女順應歷史大勢，共擔民族大義，把民族命運牢牢掌握在自己手中，共創中華民族偉大復興的美好未來。

事實上，韓國瑜發表上述言論後，就引發大陸官媒強烈反彈，《央廣網》撰文警告韓國瑜勿「吃裏扒外窩裏反」，否則「家法，不是擺設」。台灣鴻海董事長郭台銘當時尚未表態參選，但就反駁韓國瑜指，他認為「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己」。

此外，台灣行政院近日通過「兩岸人民關係條例」修正草案，擬增訂兩岸間涉及政治議題的協議，應經立法院雙審議及人民公投。馬曉光指出，這是民進黨政府為一黨之私，違背兩岸同胞求和平、求發展的共同心願，不擇手段破壞兩岸關係和平發展進程，「只會損害台灣同胞的切身利益，葬送台灣的前途和未來。」

（綜合報道）