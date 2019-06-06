【2020台灣大選】回應王金平退選　韓國瑜：我是被動式的被徵詢

台灣前立法院長王金平在周四（6日）宣布不參加國民黨黨內總統初選，並在退選聲明中批評新初選辨法「奇奇怪怪」。 堅持「被動參選」的高雄市長韓國瑜在同日表示，「從頭到尾都堅持，在我特殊的情況下，我是被動式的被徵詢。」

據台媒報道，韓國瑜聽到王金平退選的消息後，表情相當錯愕，隨後亦在訪問中直言是「真的嚇了一跳」。韓國瑜提到，去年九合一選舉期間，他參選高雄市長時獲王金平幫了不少忙，尤其即「三山造勢」時更是令人動容。但如今新初選辦法或令王金平有其他看法，會再找時間向他表達感謝或請益。韓國瑜其後再次強調，「我個人從頭到尾都堅持，在我特殊的情況之下，身為高雄市市長，我是被動式的被徵詢。」

王金平宣布退出初選，並在聲明中批評新初選辦法「奇奇怪怪」。（聯合新聞網）

韓國瑜隨後發出3點聲明，一是王金平是是國民黨的重要資產，為國民黨解決紛爭無怨付出的作為，致上最大敬意；二是王金平過去對韓國瑜有非常多提拔支持，對此銘感肺腑謹記銘心；三是明年總統大選是中華民國生死保衛戰，國民黨的共同的目標是讓民進黨下台，一定要留王金平在黨內共同奮鬥。

但事實上，國民黨在上月中通過的新初選辦法，早已被外界視為是為韓國瑜開盡「綠燈」，令其不必主動登記、選務作業費可他人代繳，甚至不強制參加政見會，滿足「被動參選」的要求。當時王金平已立即表態無法認同，炮轟「這樣的黨，有甚麼公平可言。」

（綜合報道）