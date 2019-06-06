【2020台灣大選】稱國民黨初選辦法「奇奇怪怪」　王金平宣布退出

台灣前立法院長王金平今天（5日）與國民黨中央提名協調小組會面後宣布，將不參與國民黨黨內總統初選。至於是否會脫黨參選2020，王金平並未正面回應，僅說現在時間還早。

王金平在退出初選的聲明中說，此前台灣九合一大選中，國民黨在地方大勝，更重大的意義是翻轉了高雄的執政；今天，他看到人民要翻轉台灣的心願，不過，選戰開打，還有許多難以意料的變局，沒有穩贏這一回事。

他說，國民黨內部有再多不同的意見，都是黨內的矛盾，可以自己慢慢解決。然而，國民黨黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。因此，他表示，自己「與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量」。

他說，他整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量，他絕對不讓期待2020政權輪替的人民失望。

國民黨總統提名辦法產生歷程可謂一波三折，直至5月才最終敲定。此前有意參加國民黨總統初選者包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等6人。就在昨天，國民黨五人小組南下與高市長韓國瑜見面，韓國瑜已經表達了參加初選的意願。