【2020大選】連拜43座廟被嘲「廟婆」　蔡英文：直接跟民眾接觸

今年五月，台灣總統蔡英文接連參拜43間廟，平均一天拜1.5座，引起反對者質疑，她無暇理會政務事宜。 對此，蔡英文回應道，台灣的廟宇文化是不但是一個宗教中心，也是大家聚會場所，直接、面對面跟民眾接觸很重要的，是「接地氣」的表現。

有統計指，台灣總統蔡英文在5月接連參拜43間廟。圖為5月24日，她在新北市中和廣濟宮參訪， 上香祈求國泰民安。（中央社）

有台灣網民近日統計，蔡英文今年五月間累計走訪台灣各地43間廟宇，平均每兩日就參拜三座廟。而她的「參拜」行程踏入六月仍然繼續，包括兩日前（4日）在高雄市視察期間，來到大港保安宮參拜祈福；上周六（1日）和周日（2日），又分別在南投縣水里鄉義民廟和台中市大肚區永順宮參拜。

密集的「參拜」行程引起反對者抨擊，質疑蔡英文無法分身理會政事，甚至稱她是「廟婆」，反問：「蔡總統的辦公室是不是搬到廟裡去了？」亦有人諷刺，蔡英文害怕賴清德，要上香祈福，求神保祐。

蔡英文：直接體驗民眾心裡所想

蔡英文對此回應道，對政治人物來講，不能每一次都只靠大眾媒體在傳達訊息，直接、面對面的跟民眾接觸是很重要的，「這不就是接地氣。」

她又說，台灣的廟宇文化不但是一個宗教中心，也是大家聚會場所，是大家討論不同事情的地方，所以她們利用這樣的場所來跟民眾有面對面的機會，來解釋現在在做什麼，將來對台灣的願景是什麼，也希望能夠直接去體驗民眾心裡所想的。

蔡英文又強調，這本來就是一個總統應該要跟基層互動、跟基層溝通的一個過程。如果不做這個，很多人就會說總統不接地氣；但接了地氣，又有這樣的批評，「我是覺得我們真的不要排斥任何可以與民眾互動，而且可以溝通政策、說明我們的國家的施政的機會。」