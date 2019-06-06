【普悠瑪出軌】歷經7個月全案偵查終結　司機等3人被控過失致死罪

在台灣，台鐵一列普悠瑪列車去年10月發生翻車意外，造成嚴重死傷。時至今天（6日），宜蘭地檢署歷經7個多月追查後，全案偵查終結，檢方依過失致死罪起訴尤姓司機、台鐵局機務處副處長、台鐵局綜合調度所所長3人。

普悠瑪事故宜蘭地檢署偵結出爐。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，宜蘭地檢署指出，台鐵為防止司機超速行駛列車，特別設置了防止超速的自動防護系統（ATP），其使用、關閉流程都有明確SOP（標準作業程序），又為防杜司機恣意關閉ATP且不通報，再設置ATP遠端監視系統加以監管，但雖有層層控管機制，仍因實際從業人員散漫疏失，螺絲鬆動，在各項因素累加下，造成此件重大傷亡車禍。

檢方指出，有關肇事刑事責任，由專案小組團隊辦案，期間傳訊相關被告、證人及監定人逾340人次，檢方還赴台鐵局樹林調車場、綜合調度所、新馬車站、富岡基地進行實地勘驗，並拆卸事故車輛關鍵零元件進行實車測試，經密集召開專案會議全面清查，歷經7個多月，偵結此案。

台鐵普悠瑪列車去年10月21日發生出軌事故，造成逾200死傷。（資料圖片）

《聯合新聞網》1日曾報道，台鐵認為普悠瑪事故不只有ATP未接線的問題，還有其他系統性的設計不良，今年4月底向得標商日本住友商社究責求償。但日方回覆說是台鐵未善盡保養之責，不願負責。

（綜合報道）