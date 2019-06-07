【2020台灣大選】國民黨總統初選5人角逐　皆已繳交500萬元選務費

在台灣，爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋及孫文學校總校長張亞中，皆已繳交選務費用500萬元（新台幣，下同），國民黨本月10日將公布參加總統初選者名單，5人「參戰」態勢底定。

國民黨此次總統初選，以繳交選務作業費代替過去領表、登記程序，在10日前繳交選務費500萬元，即視為同意參加初選。

據中央社報道，周錫瑋5日親自到國民黨中央繳交新台幣500萬元本票，張亞中則委託幕僚6日繳費。郭台銘辦公室表示，6日完成繳費，朱立倫辦公室說，已開立台支本票500萬元，完成繳費程序。知情人士透露，韓國瑜也已繳交選務費。

前立法院長王金平則於6日與黨中央提名協調小組會面後宣布，不參與黨內總統初選。

國民黨5名參選人中，目前以高雄市長韓國瑜呼聲最高。（聯合新聞網）

國民黨正式公告參加初選者名單後，11日將召開參選人座談會，討論民調、國政願景發表會等細節。

根據國民黨總統提名時程表，國政願景電視發表會定在6月25日、29日及7月3日分別在南、中、北舉行，在7月5日至15日進行全民調，初選出線者將在7月28日全代會上正式提名。

（中央社）