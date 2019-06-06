【2020台灣大選】郭台銘不滿初選民調未納手機　國民黨下周二討論

在台灣，爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘，今天（6日）與黨中央提名協調小組會面，並提出8點建議，包括初選應納入手機民調、民調100%黨外對比等。國民黨副主席曾永權承諾，將在11日座談會由參選人討論。

郭台銘（左3）與黨副主席曾永權（右3）、郝龍斌（右2）、副秘書長杜建德（左2）、組發會主委李哲華（右）及考紀會主委魏平政（左）組成的國民黨中央提名協調小組會面。（中央社）

郭：初選民調應比照民進黨 ​市話手機各半

國民黨日前通過初選辦法、作業要點和時程，其中在民調部分，將採室內電話抽樣，民調計算方式則為黨內互比15%、黨外對比85%。郭台銘今天提出8點訴求，包括初選應納入手機民調50%，比照民進黨；基於團結的前提，民調應採100%對比黨外對手，避免徒增矛盾，不利初選後整合；參與國民黨的初選參選人，必須有民調5%的最低門檻限制等。

郭台銘指出，國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線的參選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。他說，當初的「換柱事件」，就是因為黨中央沒有建立一套制度，強調制度的重要性，且是「先建立制度才開跑」，而不是一面開跑、一面建立制度。

前國民黨主席洪秀柱曾被提名參選總統，後來卻由於民調低迷等原因，遭廢止提名。（黃永俊攝）

前國民黨主席洪秀柱在2015年原是國民黨提名的總統參選人，但由於民調低迷等原因，國民黨後來決定廢止洪秀柱提名，改徵召時任黨主席的朱立倫參選總統，引發「換柱」風波。 換柱風波

籲黨內參選人團結助選

針對國民黨內團結，郭台銘盼每位初選參選人都必須承諾不論被提名與否，都要共同輔助選舉，團結一致到2020年1月11日，讓國民黨候選人取得勝利；要組成一個「國民黨金牌聯盟團隊」，每位參選總統、立委者都必須承諾參與並協助輔選；黨中央還要組織「抓鬼大隊」，揪出非理性的網絡水軍，依法究辦。

郭台銘說，他提出這些意見，就是認為目前國民黨的初選辦法並沒有很完整，且據他的了解，是有修改的可能，如果無法修改，這些拜會就流於形式，他最討厭流於形式，盼能在鳴槍起跑前建立制度。國民黨副主席曾永權則說，這些建議有些已經中常會通過，郭台銘仍可在11日的參選人座談會上提出，由大家討論。