【台灣2020大選】國民黨要求5初選人簽公約　未獲提名絕不參選

國民黨即將啟動黨內總統初選，6月10日（周一）將公布參選人名單，並會要求各參選人簽署公約。 公約要求各參選人未獲提名不可自行參選總統，如有違反，會受到黨紀處分。

吳敦義呼籲國民黨要在下屆總統選舉中團結。(資料圖片)

國民黨10日將公布參加黨內總統初選的五位參選人，正式啟動初選作業，爭取提名的包括前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中、鴻海董事長郭台銘及高雄市長韓國瑜，五人都已依規定繳交選務作業費500萬元新台幣（約125萬港元），5人參選形勢確定。

國民黨中央將於11日針對國政願景電視說明會及初選全民調的技術問題，舉辦參選座談會，黨魁吳敦義將親自參與，但目前只確定周錫瑋會親自出席，郭台銘、韓國瑜及朱立倫都將委託代表參加。參選人11日不論親自出席或委託他人出席座談會，都要一併繳交由參選人親自承諾的公約。公約要求參選人承諾絕不惡意攻訐其他參選對手，並約束支持者不得有挑釁攻訐作為，如未獲提名，絕不違紀參選，如有違反，願受黨紀處分。

座談會或將決定是否納入手機民調

座談會由智庫向各參選陣營說明「國政願景電視發表會」規劃細節，還將解釋民調作業規劃，雖然參選人郭台銘要求納入手機調查，周錫瑋、朱立倫也都表態可以考量納入，但據了解，黨內專家學者目前仍傾向維持100%家居電話民調，並將向五個參選陣營說明當初決定不納手機民調的考量依據。有黨內人士也說，如果5位參選人一致認為要納入手機，也必定要作出調整，或得再報請中常會修訂總統提名作業要點。

(綜合報道)