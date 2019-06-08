【2020台灣大選】逾3萬韓粉湧入花蓮造勢　「國瑜夜市」熱鬧重現

在台灣，高雄市長韓國瑜延續凱道的驚人氣勢，今天（8日）於花蓮東大門夜市舉辦第二場大型造勢活動，因逢端午連節第二天，韓粉、人潮陸續湧入造勢會場，重現熱鬧滾滾的「國瑜夜市」。 據台媒報道，韓國瑜今天進場時間大概在下午5點，他將致辭30分鐘，內容以庶民經濟，如何爭取更多的觀光客到台灣為主。

「國瑜夜市」在花蓮熱鬧重現。（聯合新聞網）

據聯合新聞網報道，造勢大會暖場活動已開始，主辦單位先唱了《搖擺那魯灣》、《甜蜜蜜》、《我的未來不是夢》、《夜襲》、《高山青》等歌曲，帶動現場氣氛，宛如大型KTV。現場目測有超過3萬韓粉，身穿國旗衣、手拿國旗，高喊「韓國瑜凍蒜」（韓國瑜當選）。

周邊「國瑜夜市」也擠滿排隊購物人潮，一旁東大門夜市則提前4小時開張，搶攻韓粉商機。據悉，過去韓國瑜在競選高雄市長時，造勢所到之處就會吸引眾多攤販進駐，還一度出現「香腸瀑布」奇觀，誇張的小吃經濟效應，也被韓粉們譽為是「國瑜夜市」。

花蓮造勢大會活動已開始，韓粉翹首以待韓國瑜出場。（聯合新聞網）

韓國瑜上周六（1日）在總統府前凱道舉行「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」並向支持民眾承諾，「為了中華民國不惜粉身碎骨。」，據報道，他今天在花蓮造勢會場的致辭，也會強調拚經濟、拚觀光，但與和凱道造勢不同的是，今天訴求是庶民生活。

（聯合新聞網、ETtoday新聞雲）