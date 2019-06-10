【逃犯條例】韓國瑜回應香港遊行「我不知道」　遭批不敢批評大陸

香港6月9日（周日）有大型遊行反對《逃犯條例》修訂，引發各界關注。 在台灣，多位明年總統大選的熱門人選也就事件表態，綠營的前行政院長賴清德聲援遊行人士，又呼籲台灣人不要相信大陸可以為他們帶來財富；藍營的鴻海董事長郭台銘則表示，遊行反映香港的一國兩制是失敗。 不過同為藍營的高雄市長韓國瑜被問到對遊行的看法時，只是回應「不知道、不曉得」。

超過百名在台港生與民眾昨日（9日）到台北香港經貿辦抗議，聲援香港的反對修訂逃犯條例遊行。（中央社）

高雄市長韓國瑜在昨日（9日）出席「高雄龍舟大賽」受訪時被問到「對反送中條款遊行有什麼看法」，只一連回答「我不知道，我不曉得」。

賴清德批評韓國瑜是不敢批評大陸、不敢違逆大陸，又質疑韓國瑜未能守護台灣：「今天如果我們投韓，明天我們就投降」。賴清德又指香港目前連一國兩制都不可得，言論自由受壓迫，人權受約束，現在大陸還想用逃犯條例進一步控制香港，台灣人民也站出來聲援香港，否則讓香港獨自面對大陸的暴行，一旦香港進入共產專政的統治範圍，對台灣也會有連帶影響；他希望台灣人民要看清事實，「不要相信威脅台灣安全的中國可以給台灣財富」。

大量香港網民湧到蔡英文的Facebook留言。(網站截圖)

蔡英文郭台銘批一國兩制

台灣總統蔡英文昨日（9日）亦在Facebook表態聲援香港，指支持所有人對民主自由的追求，也認為港人心聲應被尊重；她同時又指出一國兩制不會是台灣人的選項。不少港人紛紛到其貼文留言，有網友指希望蔡英文繼續守護台灣，「千萬不要讓台灣步入香港的後塵……我們香港人的選票是廢的，特首和官僚們不是我們想要的。今日的香港不是明日的台灣。」另有網友留言指「竟然對岸（蔡）總統回應快過自家特首」，行政長官林鄭月娥昨天出席3個公開活動，被記者問到有關遊行的問題時，均沒有回應。直到晚上11時政府才出聲明指會如常於星期三恢復二讀相關草案。

至於郭台銘就認為，遊行反映香港的一國兩制是失敗的，強調台灣必須堅持中華民國自由民主的制度。

（綜合報道）