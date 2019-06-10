【逃犯條例】韓國瑜再回應香港遊行　發表「三個不容懷疑的決心」

撰文：楊青之
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高雄市長韓國瑜昨天（9日）率高雄市政府首長，參與高雄龍舟大賽，面對媒體詢問香港「反送中條款遊行」看法，韓國瑜只一連回答「我不知道，我不曉得」。
韓國瑜的回應讓許多台灣網友很無語。賴清德批評韓國瑜是不敢批評大陸、不敢違逆大陸，又質疑韓國瑜未能守護台灣：「今天如果我們投韓，明天我們就投降」。
高雄市長韓國瑜9日在受訪時被問到對香港「反送中遊行」的看法，他回答「我不知道」。（網上圖片）
據聯合新聞報道，韓國瑜今天（10日）上午發表回應指出，期待香港政府會針對香港民眾與外界的疑慮，做出讓香港民眾放心的決定。同時他要表達捍衛中華民國、台灣民主制度及生活方式的「三個不容懷疑的決心」。
對香港反送中運動，韓國瑜說，香港的法治一向備受香港社會與各界關注。根據香港基本法，香港擁有司法終審權。而法冶、廉能、自由化、效率是香港經濟發展的四大支柱。期待香港政府會針對香港民眾與外界的疑慮，做出讓香港民眾放心的決定。
他並表示，中華民國作為一個主權國家，與香港在過去歷史與政治現實完全不一様。絕大多數台灣民眾都認為香港的一國兩制不論實施成功或失敗都不適用於台灣。雖然對民進黨執政沒有信心，但是對台灣的民主與人民充滿信心。
他說，在此，他要表達「三個不容懷疑的決心」，包括捍衛中華民國的決心不容懷疑、捍衛台灣民主制度的決心不容懷疑及捍衛台灣生活方式的決心不容懷疑。