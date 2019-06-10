【逃犯條例】韓國瑜再回應香港遊行　發表「三個不容懷疑的決心」

高雄市長韓國瑜昨天（9日）率高雄市政府首長，參與高雄龍舟大賽，面對媒體詢問香港「反送中條款遊行」看法，韓國瑜只一連回答「我不知道，我不曉得」。

韓國瑜的回應讓許多台灣網友很無語。賴清德批評韓國瑜是不敢批評大陸、不敢違逆大陸，又質疑韓國瑜未能守護台灣：「今天如果我們投韓，明天我們就投降」。