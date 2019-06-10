【2020台灣大選】民進黨初選民調展開　蔡、賴支持者各登廣告聲援

台灣民進黨總統初選民調今（10日）起跑，現任總統蔡英文及前行政院長賴清德的支持者各自集資在報紙中刊登廣告。 支持蔡英文連任由民眾集資，並在廣告中刊登了100多位響應者對蔡英文的鼓勵；民進黨的獨派團體則刊登廣告，批評蔡英文在初選中作弊。

1127 名人士共同出資，登廣告支持蔡英文連任。（網上圖片）

一千多位網友集資在《自由時報》頭版刊登半版廣告，支持蔡英文連任。廣告中呈現111名響應者鼓勵蔡英文的說話，包括「蔡英文是比其他人更適合當台灣的總統」、「希望讓關心台灣未來的心聲，被全台灣的人看見」等。

廣告發起人周芷萱表示，這次有 1710 人響應，由 1127 人共同出資，共集資288萬元新台幣（約72萬港幣），參與者遍佈各行各業，有軍公教、早餐店、設計師、消防員、醫師、律師、上班族、農民等。周芷萱表示，很多蔡英文支持者都擔心明年選情，所以決定一起登報支持蔡英文。

蔡英文則回應指感謝支持者，又希望初選可順利，並重申「只要蔡英文做總統，就不會接受一國兩制，一定捍衛台灣主權」。

民進黨獨派團體呼籲民眾「唯一支持賴清德」。（網上圖片）

民進黨獨派批作弊 黨中央駁斥

民進黨獨派團體亦集資刊登廣告，以「唯一支持賴清德」為大標題，內容則引述日本媒體的標題，指賴清德的人氣遠超蔡英文，但蔡英文不惜變更初選規則，令自己圖利，形容「蔡英文作弊已被國際認證」，廣告又指蔡英文已在去年九合一選舉被韓國瑜擊倒，質疑2020由她出選也難以抵擋，呼籲支持者在電話民調中，「唯一支持賴清德」。

賴清德感謝各界支持，他認為要理性競爭，會勇敢面對過程的中很多波折。他又希望贏得民眾支持，未來有機會團結黨內，凝聚社會力量，贏得明年的選舉。

民進黨中央則駁斥指，初選絕對以公平、公正、公開的原則辦理，請外界勿用不實謠言攻擊參選人。

（綜合報道）