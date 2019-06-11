台軍艦失去動力漂流台灣海峽？軍方否認：燃油含水　緩慢駛回軍港

台媒報道指，台灣海軍用於測量水文的達觀艦在上月漢光演習前發生主機故障熄火，曾一度失去動力在台灣海峽漂流。海軍司令部周二（11日）否認事件，指當時達觀艦發現燃油含水，經排除後，以自身動力緩慢駛回高雄的左營港。

台媒指達觀艦在5月中旬曾因動力失效一度飄流在台灣海峽。（國防部官網）

據台媒早前引述軍方人士的消息報道，隸屬海軍192艦隊的海洋測量艦「達觀艦」，5月中旬在台灣海峽進行水文探勘時，艦上動力主機突然完全失效，一度在海上漂流，該艦緊急求救，海軍立即請在附近巡弋的船艦前往並拖帶回高雄左營軍港進行檢修，經調查發現是燃油含水量太高才導致主機故障。

但海軍司令部11日回應指，達觀艦是在5月4日出港，14日上午發現油櫃油料含水，經艦上以標準程序排除後，搭配其他油水櫃維持艦艇動力，並以自身動力緩慢開回左營港，而為求慎重，海軍曾派遣兵力隨同戒護。

據報道，達觀艦是台灣在1994年向意大利購買的海洋測量艦，平時任務以航道測量與搜集水文資料為主。軍方也會根據達觀艦所獲得的水文、水聲傳遞資料，以決定海軍能否有效進行反潛或水雷作戰，因此達觀艦對台灣海防的重要性極高。

（綜合報道）