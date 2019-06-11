【逃犯條例】賴清德籲韓國瑜柯文哲公開反對　拒台灣成第二個香港

針對香港「反逃犯條例」抗議，台灣前行政院長、民進黨總統初選參選人賴清德表示，台灣民眾不要置身事外，要聲援香港、支持香港；同時表示，柯文哲與韓國瑜都應公開宣示反對一國兩制，拒絕讓台灣成為第二個香港。

賴清德（後）「壯大台灣車隊遊行」今日冒雨掃街。他接受傳媒採訪時表示，台灣不能成為第二個香港。（中央社）

賴清德今日（11日）向傳媒表示，柯文哲與韓國瑜都應公開宣示「堅決反對一國兩制」、並收回「兩岸一家親」的說法，才是應該有的態度，一同守護台灣主權和民主，拒絕讓台灣成為「第二個香港」。

賴清德說，香港在英國統治時代為民主自由人權的社會，但在英國把香港交回給中國後，中國承諾「一國兩制」，短短不到幾年，言論自由和集會結社自由都被限制。「這次更嚴重，將強行通過『逃犯條例』，侵犯人權，未來不只是罪犯，中國還可能羅織罪名，以政治犯名義送往中國審判。」

「聲援香港、支持香港」

賴清德指出，香港人走上街頭進行「反送中」抗議活動，已有超過100萬人上街抗爭，而香港人口數約700多萬人，可說，每7人就有1人走上街頭，包含孩子在內。他呼籲，台灣民眾不要置身事外，「要聲援香港、支持香港。」

賴清德續指，台灣人應與香港共同爭取香港人權自由，「台灣不要做第二個香港」，否則台灣情況恐會受困。「香港無法選擇，但台灣已經獨立自主，在關鍵時刻，一定要立場堅定，捍衛台灣主權和民主，保障台灣人決定國家前途的權利。」