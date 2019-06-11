【逃犯條例】涂謹申批傷害港人感情　韓國瑜反勸港人勿「情緒性」

6月9日，大批香港民眾上街遊行「反送中」，高雄市長韓國瑜於當日被問到有何看法時以「我不知道，我不曉得」回應，事隔一日才補鑊。 其立場引起香港立法會議員涂謹申不滿，其Facebook專頁批評韓國瑜傷害港人感情，對此，韓國瑜回應指自己經審慎了解後才發文回應，勸港人勿太情緒化。

涂謹申於Facebook上批評韓國瑜。（網站截圖）

香港9日大批民眾上街「反送中，逼爆銅鑼灣至金鐘一帶，引起國際關注。當日韓國瑜參與高雄龍舟大賽，面對媒體詢問香港「反送中遊行」的看法，韓國瑜只一連回答「我不知道，我不曉得」。

涂謹申今日（11日）指，韓國瑜為民選市長，難以想像他會如此回應，更指很多港人聽了韓市長的話後想爆粗，批評韓國瑜傷害香港人的感情，部分港人亦留言說要抵制高雄。

韓國瑜於10日表態指，法治一向備受香港社會與各界關注，期待香港政府會針對香港民眾與外界的疑慮，做出讓香港民眾放心的決定。韓國瑜於今日再回應指，呼籲港人勿情緒化：「不要因為我晚了幾個小時發文而太情緒性，包括我們的陸委會都是晚上七點才發文，總統府晚上九點才發文，那天我是划龍舟，所以晚了幾個小時發文，請香港朋友能夠理解」。