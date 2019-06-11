【逃犯條例】民進黨立院黨團：沒有「一國兩制」只有「一國控制」

大量港人日前上街參加反對修訂逃犯條例的遊行，台灣政界對此事亦十分關注。 民進黨立法院黨團周二（11日）發布「撐香港，我們與你們同在」的聲明稿指出，香港沒有「一國兩制」，只有「一國控制」。修訂逃犯條例使入境、過境香港的外國人、台灣人都有被陷於罪及送往大陸關押的風險，嚴重傷及人身自由及人權。

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。市民到達政府總部後，高舉交叉手勢，表達反對修例。（資料圖片 / 林若勤攝）

聲明稿指，有超過百萬香港人民上街反逃犯條例，站出來捍衛香港的自由、民主與人權，民進黨立法院黨團願與香港堅持民主的力量站在一起，堅守人權保障防線。

聲明稿中提到，香港是中國「一國兩制」的特區，然而，政治上一切以北京意旨為依歸，所謂自由民主特區成為一場騙局，沒有「一國兩制」，只有「一國控制」。以拘捕逃犯為由所制定的「送中條例」，不只是直接介入香港司法權的獨立行使，更使入境、過境香港的外國人、台灣人都有被陷於罪及送往大陸關押的風險，嚴重傷及人身自由及人權。

民進黨立法院黨團認為，大陸收緊對香港的控制，自由民主已遭吞噬，而今日的香港，無疑也是給台灣內部仍與大陸唱和的政黨與政治人物一記當頭棒喝。在自由、民主和人權的普世價值上，「我們會與香港的朋友同在」。

（中央社）