香港政府修訂《逃犯條例》引起極大爭議，在周日（9日）的反修訂《逃犯條例》大遊行中，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。 台灣總統蔡英文周二（11日）晚上在Facebook發文指，周日（9日）上百萬港人上街反對「送中惡法」，一個民主國家如果遇到了這麼大的抗爭，必然會迫使執政者思考自己的政策方向是不是出了錯，但是沒有看見香港政府有這樣的反省，只是一再重申來自北京的指令。 蔡英文進一步指，這代表大陸在香港實施的「一國兩制」是失敗的。一個國家之內不可能同時存在著威權與民主，在一個非民主體制之下，所謂的自由、民主與人權，都是來自威權的施捨，要給就給，要收回就收回。

蔡英文11日的帖文配上了「爵爵&貓叔」創作的圖畫，以表達對香港民眾反對修訂《逃犯條例》的支持。（蔡英文Facebook）

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。市民到達政府總部後，高舉交叉手勢，表達反對修例。（資料圖片 / 林若勤攝）

蔡英文的帖文描述，她年輕時常趁著轉機，跑去香港的書店買當時最新的貿易法專業書籍，順便看看「那些在台灣不一定能看得到的書」。那時候在使用中文的地方裏，台灣還沒有充分出版與言論的自由，大陸則是從來都沒有，香港是她和許多人「買書的地方」。

蔡英文指，香港回歸後「五十年還不到一半，很多事都變了」。蔡英文說，在這段時間，台灣已經民主化、自由化，而香港則正在失去自由。再後來，能夠「買書的地方」，從香港變成台灣，要飛出去買書的人，從台灣人變成了香港人。

蔡：拒絕接受以修法為前提的個案移交

蔡英文表示，對於港府修訂「逃犯條例」所引發侵害人權的疑慮，台灣政府也已經一再重申，絕不會接受任何以消滅國家主權為目的的作為，也拒絕接受以修法為前提的個案移交，因為民主、自由是所有台灣人民所珍視的價值。她說，「我們會堅持守護這樣的價值，也願意分享這樣的價值，撐住全世界所有想要爭取自由、民主的人」。

蔡英文最後說，這幾天有許多來自香港的年輕朋友，在她的Facebook上留言，希望能看見台灣人民對他們的支持與聲援，並協助他們把聲音傳向國際。「我們看見他們對人權保障與民主法治的渴求，我們也看見他們不願放棄的堅持」，蔡英文表示，而這也激勵著台灣的年輕世代，珍愛疼惜如今看似如呼吸般自然、但其實得來不易的一切。

（蔡英文Facebook）