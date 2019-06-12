【逃犯條例】台灣傳媒高度關注修例　憂台人轉機過境風險

港府修訂《逃犯條例》引發爭議，台灣傳媒亦搶閘報道。除了6月9日大規模遊行出現在多間媒體頭條外，台媒還關注事件的來龍去脈，分析修例的可能進展。 值得一提是，台媒並非以置身事外的角度報道，其一大關注重點即是憂慮台灣民眾日後前往香港，無論是轉機、過境，都有機會遭引渡至內地，提醒台人勿忽視修法可能對自身帶來的影響。

6月10日台灣「四大報」：除《中國時報》外，都在頭版報道了前一天香港遊行盛況。（公視台語台）

由民陣發起的反《逃犯條例》遊行6月9日舉行，主辦方指有103萬人參與。台灣《中央社》當日即以頭條形式報道事件，並連續數日在首頁刊登事件後續及台灣朝野反應。

中央社9日當晚還發布題為《反送中遊行港媒大幅報道 立場不同角度迥異》的文章，剖析港媒報道規模和角度，指出多數港媒從下午到晚間都不斷追蹤現場情況，發布即時的文字報道，部份港媒更派出大量人力，以多角度鏡頭報道這場規模浩大的遊行，特別點名《香港01》等港媒，在官網開闢即時報道專欄，現場實況轉播遊行影像，或以高頻率發布短片快速更新。