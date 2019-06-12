【逃犯條例】台灣傳媒高度關注修例　憂台人轉機過境風險

港府修訂《逃犯條例》引發爭議，台灣傳媒亦搶閘報道。除了6月9日大規模遊行出現在多間媒體頭條外，台媒還關注事件的來龍去脈，分析修例的可能進展。
值得一提是，台媒並非以置身事外的角度報道，其一大關注重點即是憂慮台灣民眾日後前往香港，無論是轉機、過境，都有機會遭引渡至內地，提醒台人勿忽視修法可能對自身帶來的影響。
6月10日台灣「四大報」：除《中國時報》外，都在頭版報道了前一天香港遊行盛況。（公視台語台）
由民陣發起的反《逃犯條例》遊行6月9日舉行，主辦方指有103萬人參與。台灣《中央社》當日即以頭條形式報道事件，並連續數日在首頁刊登事件後續及台灣朝野反應。
中央社9日當晚還發布題為《反送中遊行港媒大幅報道 立場不同角度迥異》的文章，剖析港媒報道規模和角度，指出多數港媒從下午到晚間都不斷追蹤現場情況，發布即時的文字報道，部份港媒更派出大量人力，以多角度鏡頭報道這場規模浩大的遊行，特別點名《香港01》等港媒，在官網開闢即時報道專欄，現場實況轉播遊行影像，或以高頻率發布短片快速更新。
中國時報曾在官網報道遊行，但很快遭到刪除。（Google頁庫存檔）
《中國時報》報道很快遭刪除
台灣6月10日的「四大報」則有三報都以頭版報道遊行，並刊登遊行現場的畫面。親民進黨、偏綠的《自由時報》標題寫下「反送中 捍衛人權—百萬港人上街」，親藍的《聯合報》則以「反修逃犯條例 百萬港人大遊行」為題，台灣《蘋果日報》則以頭版整版「封面故事」形式報道，配以碩大的標題「反送中103萬人怒吼—聲援香港 保衛台灣」。
至於另一間主流報紙、旺旺中時媒體集團旗下的《中國時報》，10日凌晨在官網發布《要求撤回修法 港辦反送中大遊行》，但報道很快遭到刪除。
台網民：支持將詐騙犯「送中」
值得一提是，包括上述以頭版報道遊行的三報在內，多間台媒憂慮修例或影響赴港台人的人身安全，認為只要在網絡發表對中共的意見，即使轉機、過境都將遭引渡至內地。
至於台灣網民對反《逃犯條例》遊行的看法，台灣傳媒亦悉數報道。《聯合報》在官網援引一項網絡調查結果指，超過2.4萬台灣網民中，91％支持這場遊行、9％不支持。支持者大多對大陸法治狀況持負面態度；反對遊行者則認為，這法案若未通過，香港人在外地犯罪後回港難以被追究，還有人說，修例有助於將台灣詐騙犯送到內地接受審判。
（綜合報道）