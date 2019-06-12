【逃犯條例】謝長廷：回首台灣「6·12事件」　爭取自由有代價

港府修訂逃犯條例引發6月9日大規模遊行抗議，至今日（12日）仍有眾多市民在立法院外留守。 台灣駐日代表謝長廷周二（11日）指，這件事與台灣32年前的「6·12事件」極為相似，台灣群眾當時上街抗議制定「動員戡亂時期國家安全法」（簡稱國安法），擔任總指揮的他後來被起訴，一審被判3年。 謝長廷又指，6·12事件1個月後，長達38年的戒嚴令解除，「爭取民主自由總有人要付出代價，但犧牲要有價值，期盼香港能早日爭取到真正的民主自由。台灣也是透過這樣爭取的。」

立法會今日就修訂逃犯條例進行二讀，有大批市民在外反對修訂舉行集會，途中大批示威者衝出馬路，並霸佔立法會外一帶道路。（羅君豪攝）

1987年「六一二事件」後，領導運動的謝長廷、洪奇昌、江蓋世3人被告出庭，群眾聲援。（網上圖片）

謝長廷11日與台灣傳媒記者茶敘時，談到9日香港反對修訂《逃犯條例》大遊行一事。他表示，6月12日剛好是台灣「6·12事件」32周年，當時遊行人士的訴求是反對國安法修改，認為該法「假維護國安，真破壊民主」。

他續指，因為「反共愛國人士」製造衝突，遊行被醜化為暴力事件，擔任總指揮的他和副指揮洪奇昌、江蓋世遭到起訴，他因為領導運動一審被判3年並褫奪公民權3年。6·12事件一個月後戒嚴令解除，2年後的1989年他當選立法委員，高院改判1年刑期，成為他唯一的前科紀錄。

「6·12事件」發生於1987年6月12日，當時為了抗議國民黨政府制定「國安法」，民進黨發動示威遊行，身為台北市議員的謝長廷擔任遊行總指揮，副總指揮是洪其昌與江蓋世。由於與「反共愛國陣線」人士發生衝突，當時示威遊行被定性為暴力事件，謝長廷、洪奇昌、江蓋世遭到起訴。

謝長廷當天還在Facebook分享6·12事件期間照片，並配以文字說明。謝長廷說，照片中他身旁的辯護律師是現在的台灣前總統陳水扁，而當上立委時，他的助理是現在的民進黨主席卓榮泰。他又指，爭取民主自由總有人要付出代價，但犧牲要有價值，希望香港也會很快的爭取到真正的自由民主。

（綜合報道）