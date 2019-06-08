台灣氣象學家獲邀出席世界氣象大會　第二日突遭主辦方驅離

台灣氣象學家彭啟明、民生公共物聯網召集人呂忠津，今年獲邀以觀察員身份出席聯合國世界氣象大會，然而彭今天（8日）證實，6日是他們第二日出席會議，卻在進場後突然被告知不具資格，主辦方「粗魯地取走」大會發給的名牌，將他驅離會場。

「民生公共物聯網」在Facebook公布，兩人的參會資格已遭取消。圖左為彭啟明，圖右為呂忠津。（Facebook）

聯合國世界氣象組織（WMO）總部在瑞士日內瓦，每4年舉行一次大會。彭啟明表示，他去年以個人名義加入世界氣象組織下的國際水文氣象設備產業協會（HMEI），該組織告知他可參加今年的世界氣象大會。他其後註冊成為世界氣象組織的觀察員，並收到世界氣象大會的邀請函，周二（4日）前往日內瓦。他先前亦推薦台灣清華大學教授、民生公共物聯網召集人呂忠津參加大會並獲准。

彭啟明說，世界氣象大會議程約2周，他報名參加周三（5日）起一連3日會議，首日很順利，但周四進場後不久，警衛請他去秘書處，接着秘書處人員告知，會議是聯合國會員代表才能參加，他沒有資格參加會議，並粗魯地從他脖子上取下主辦單位印製的名牌。一同參會的呂忠津亦遭取消資格。

彭啟明坦言，這是相隔48年第一位台籍人士參加世界氣象大會，坐在會場心裏很激動，沒想到一個只談天氣的場合，也會受到政治打壓，他心裏很不舒服。他詢問主辦方，事件是否與「中國因素」有關，秘書處人員回答「不能說」。

彭啟明，氣象學家，曾主持多檔氣象節目，國立中央大學大氣科學博士，於2003年成立台灣第一家民間氣象公司「天氣風險管理開發公司」，現任該公司總經理、國立中央大學兼任教授、中信金融管理學院教授兼AI論壇召集人。 彭啟明小檔案

彭啟明指出，中華民國是世界氣象組織創始會員國，1971年失去聯合國代表權後，就未能再參加會議。相隔48年，他雖然不是政府官員，不代表政府，亦沒有政府支持經費，但身為台灣一份子，還是希望幫台灣忙，所以全程自費參加。

彭啟明目前正在布魯塞爾準備轉機回台灣，他說，世界氣象大會談的都是和每個人相關的天氣、極端化天災與傷亡，不亞於衛生議題，如果台灣被屏除在世界之外，是台灣人和世界的損失，原本以為這次會議能有突破，遺憾仍遭政治干預。

（中央社／Facebook）