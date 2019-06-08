美印太報告稱台灣「country」　台外交部：持續強化合作

美國國防部日前發布印太戰略報告，《南華早報》周四（6日）關注報告中以「country」稱呼台灣，認為有違美方的一中政策，掀起熱議。 台灣外交部今天（8日）表示，報告將台灣列為可靠、有能力的合作夥伴，並以將近一整頁的篇幅提及台灣，外交部對此表達感謝，也將持續與美強化合作。

美國在最新一期印太報告中，將台灣與新西蘭、蒙古和新加坡並列為「countries」。（截圖）

「Country」在英文中可表示有明確地理界限的政治實體，用來稱呼主權國家或自治領地。

美國國防部1日發布的印度太平洋戰略報告中，提及美尋求與台灣建立強有力的夥伴關係，並將忠實履行《台灣關係法》。《南華早報》6日報道，該報告在詳列美方努力與區域內民主國家加強夥伴關係時，將台灣和新加坡、新西蘭及蒙古並列為「countries」，此舉顯然有違美方長期以來的一中政策。報道引述美分析家指出，這顯示華府認為有必要反制北京對台灣的日益施壓。

這份報告中說，作為印度太平洋地區的民主政體，新加坡、台灣、新西蘭和蒙古是「可靠、能幹及天生的夥伴」，這4個「countries」都為美國在世界各地的使命做出貢獻，且積極採取措施維護自由開放的國際秩序。

報道指，美國國防部並未回應該部在報告中以「country」稱呼台灣一事，亦未回應是否故意或顯示何種訊息，但美國國防部亞太助理部長薛瑞福6日說，台灣受到北京「愈來愈大的威脅」。

多位分析家指，值此中美兩國在貿易、安全、教育、簽證、科技、文明願景等方面互相對抗之際，使用「country」一詞是特朗普政府的最新行動。過去美方提到台灣為國家，往往是美國官員不經意使用，而非是一篇精心製作報告中的措辭。

台灣外交部表示，美國國防部的印太戰略報告重申《台灣關係法》對台承諾，強調美國將繼續確保台灣自我防衛能力；報告並在「強化夥伴關係」的部分將台灣與新加坡、新西蘭和蒙古並列為美國可靠、有能力和自然的合作夥伴。同時，報告以長達近一整頁的篇幅提及台灣，外交部表達歡迎與感謝。

外交部並指出，中華民國是主權獨立國家，而台灣的民主、自由、人權、法治發展等成就，獲國際社會肯定。作為印太區域中負責任的成員，政府將繼續與美國等理念相近國家強化安全合作，共同對區域的長久穩定與和平做出貢獻。

（綜合報道）