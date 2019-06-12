【逃犯條例】賴清德：若港官警察侵害人權　赴台應比照陸官員審查

香港政府修訂《逃犯條例》引起社會各界極大爭議，連日來遊行抗議不斷，警方今日（12日）更與示威者爆發嚴重衝突，施放催淚彈、布袋彈、像膠子彈等驅趕示威者。 參與民進黨黨內總統初選的前行政院長賴清德今日呼籲中國大陸政權不可一意孤行，要撤除惡法並停止迫害香港人權，否則後果非常嚴重，希望大陸國家主席習近平不要錯估形勢。 賴清德又指，香港政府的官員或警察如果有參與迫害人權的行為，未來進入台灣時，應該比照中國大陸官員的方式審查。

警方12日與示威者爆發嚴重衝突，更多次施放催淚彈等驅趕示威者。（張浩維攝）

賴清德今天透過Facebook直播呼籲台灣民眾聲援香港，他說台灣若只當旁觀者、不支持聲援香港民眾，未來台灣會進一步受到傷害，台灣應該有脣亡齒寒的感覺。

賴清德又指，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對於中國大陸併吞台灣的企圖「不能視而不見，也不能鴕鳥心態，更不能違背了台灣的主流民意」；在香港發生這麼嚴重的事情時，他們應站在人民立場，加入壯大台灣行列、守護台灣民主的隊伍，順應主流民意，堅定捍衛台灣主權，反對一國兩制，反對台灣成為第二個香港。

賴籲給予中國大陸政府壓力

賴清德又呼籲全球持續關心香港局勢的發展，給予中國大陸政府壓力，全力支持香港人民訴求，才有辦法避免不幸的事情發生。

賴清德又提到，台灣已經有很多團體站出來聲援香港，要求修改《兩岸人民關係條例》，香港政府的官員或警察如果有參與迫害人權的行為，未來進入台灣時，應該比照中國大陸官員的方式審查，「這個我完全支持」。

（中央社）