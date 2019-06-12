【逃犯條例】韓國瑜：支持關心港反修例運動　非消費做選舉工具

高雄市長韓國瑜9日划完龍舟之後，被媒體問到對當天香港反修訂《逃犯條例》大遊行的看法，一時說了「不曉得、不知道」，備受各界批評。 今天（12日）他再被問到相關問題時表示，完全無法接受港澳的一國兩制，希望香港政府和人民理性對話找到一條路；他今天會派代表到高雄市文化中心關心旅高香港學生發起的反逃犯條例集會，明天如排得出時間會去關懷。 韓國瑜下午也在fb以「相信賣菜郎、相信民主制度、相信中華民國」為題發文，再度發表對有關看法。

韓國瑜表示，支持關心香港反送中運動，而非消費做選舉工具。（截圖）

韓國瑜在文中表示，那天第一時間被問到香港反對修訂《逃犯條例》的問題，因為沒有掌握完整的訊息，所以他很誠實地說他不知道、不曉得。對此，他不推諉，也不迴避。

他說，「中華民國是一個主權獨立的國家，我們的未來是握在每一位中華民國國民的手中。所以，台灣根本不存在一國兩制的問題，因為，只要中華民國國民不要，誰都沒有辦法把一國兩制強加在我們身上。」

韓國瑜指出，過去幾十年來我們都生活在自由民主的青天白日滿地紅國度之中，民主和自由早已存在我們每一刻生活、每一口呼吸之中，更早已深植你我的生命。他從來不懷疑這塊土地對於民主自由價值的堅持。

他並表示，因為對於民主自由的堅持，我們支持香港的民主制度，我們關心反送中運動的民眾，但是我們捍衛、並且珍視的民主價值，不是藉著消費反送中運動，拿來做為打擊異己和爭取選票的工具。

他說會繼續堅定地捍衛中華民國，捍衛台灣的民主制度，捍衛台灣的生活方式。支持九二共識！反對台灣獨立！不接受一國兩制！

文章後面註記，#相信賣菜郎#不接受一國兩制#堅持民主自由#相信中華民國。

對此支持韓國瑜的網民表示，韓支持九二共識，反對台獨，反對一國兩制已經說很多次了。有些人故意選擇沒聽見，為了權力操弄兩岸衝突，真是夠了。

不過也有網民指出，既然韓國瑜已表明要競選台灣總統，鄰近地區的局勢變化大小事對台灣都很重要，很多小市民都在關切香港的反送中運動，質疑他說不清楚、不知道，應該覺得丟臉。