【逃犯條例】港警發射橡膠子彈　蔡英文感震驚

港府堅持修訂《逃犯條例》引起的爭議持續，繼周日（9日）大規模遊行後，從昨晚（11日）開始又有大批市民聚集包圍政府總部示威，並與警方爆發衝突。 在台灣，總統蔡英文再度在Facebook聲援香港示威者，表示全世界信仰民主自由的人，今天都會選擇和香港人在一起；又指對港府開槍射擊感到極度震驚，「自由的台灣撐香港的自由。」

蔡英文表示，全世界信仰民主自由的人，今天都會選擇和香港人在一起。（資料圖片）

蔡英文表示，全世界信仰民主自由的人，今天都會選擇和香港人在一起。對於今天下午，香港政府不願採取理性溝通的方式，悍然動用橡膠子彈，開槍射擊和平抗議群眾的做法，感到極度的震驚。「同一天，中國政府卻宣稱『一國兩制在香港的實踐取得了舉世矚目的成功』，這實在是無比諷刺的說詞。」



蔡英文續指，香港的無奈，映照出台灣擁有選擇的可貴。當香港人民的自由，正面臨「一國兩制」陷阱下不斷倒退時，更應該堅決守護住台灣的民主和自由，「守住台灣，撐住香港。台灣和香港，都加油！」

民進黨發表聲明支援香港示威者，表示港府殘暴對待人民的行徑，無疑是將自由香港倒退回威權專制時代。（民進黨Facebook）

蘇貞昌強調絕不接受逃犯引渡條例

台灣行政院長蘇貞昌亦透過Facebook表示，很關切香港發生的警民衝突，又稱香港政府提出的「逃犯及引渡條例」，一旦通過實施，也會矮化台灣主權，侵害台灣人民人權，他身為行政院長，代表政府，絕不接受。

蘇貞昌又指，香港人民的參政權、投票權被有計畫的緊縮，形成寒蟬效應。現在港府提出的「逃犯及引渡條例」，更被認為破壞香港的司法獨立，也形同宣告一國兩制模式失敗。看到今日的香港，台灣人民將更為警惕，「我們不可能走上回頭路。政府也會展現決心，持續守護台灣。」

民進黨：香港倒退回威權專制時代

兩人所屬的民進黨亦發表聲明支援香港示威者，表示港府殘暴對待人民的行徑，無疑是將自由香港倒退回威權專制時代，也證明港府寧可聽北京的指令，也不願傾聽香港民眾的聲音，讓香港的民主與自由走向「送終」的道路上。

聲明強調，香港「反送中」的現場也提醒著台灣社會，中共在香港實行的一國兩制，事實上就是要意圖消滅台灣原有的自由、民主和人權。「一旦當這些普世價值因而消失，人民的生命財產都不可能有所保障，發大財也只是海市蜃樓的假象罷了。」