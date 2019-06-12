【逃犯條例】韓國瑜fb一日兩發文　呼籲港府暫緩立法程序

高雄市長韓國瑜9日回應對當天香港反修訂《逃犯條例》大遊行的看法，說了「不曉得、不知道」，一直備受各界批評。 今天（12日）他在不同場合多次回應有關問題，表示會繼續堅定地捍衛中華民國，捍衛台灣的民主制度，捍衛台灣的生活方式。支持九二共識！反對台灣獨立！不接受一國兩制！ 此外韓國瑜繼下午2點35分在fb以「相信賣菜郎、相信民主制度、相信中華民國」為題發文後，傍晚5點52分再度發文，呼籲香港政府，在無法達到香港社會多數共識之前，應該暫緩立法程序。先加強溝通與對話。 不過有網民就質疑韓國瑜為港發聲是為了選舉。

韓國瑜fb發文，呼籲港府暫緩立法程序。（截圖）

韓國瑜在文中表示，民主制度的真諦，就是重視人民的訴求。唯有溝通與對話，才能夠化解目前的衝突和對抗。香港政府應該用積極的態度，來化解民眾的擔憂和恐懼。

對於香港因為修訂逃犯條例，而造成香港百萬民眾上街遊行，今日再度爆發激烈的警民流血衝突，個人表示高度的關注。

他表示如果此一抗爭持續升髙，對於可能引發的罷課，罷工與罷市，個人也表達憂慮，因為此一情勢如果不斷惡化，不但將影響到香港人民的福祉，也會衝擊到台、港經濟與人民的權益。

他說香港的經濟繁榮與民主制度，不僅是香港人民，也是台灣民眾所共同關切。我們期待香港政府能夠以更多的智慧與耐心，以更良好的溝通與對話，來化解廣大民眾的不滿與疑慮。

文章最後韓國瑜指出身為一位關心國家前途的政治人物，必定會竭盡全力，堅定不移的捍衛中華民國，捍衛台灣的民主制度，捍衛台灣的生活方式。

他並強調對於當前兩岸路線的三點堅持：支持九二共識！反對台灣獨立！不接受一國兩制！

高雄市觀光局主秘率團參加香港旅展。（截圖）

另一方面對於民進黨高雄市立委趙天麟批香港在反送中，但高雄市觀光局主秘仍照常率團去香港旅展。韓國瑜說，如果既定的觀光旅展，該做些什麼事情不可能停下來，因為這也是宣傳高雄觀光旅遊。