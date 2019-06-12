【逃犯條例】台灣19民團聯署：要求台政府管制香港公務員警察入境

港府堅持推動《逃犯條例》修訂引發爭議，台灣多個民團陸續聲援反對修例，除了聯合在台北的香港經貿辦事處舉辦集會外，還以聯署、請願等方式，期望向港府施壓撤回條例。 其中就有19個民間團體聯署要求台灣政府，停止台「港澳條例」部份適用範圍，將香港公務員和警察入境台灣的申請按照「兩岸條例」規定處理。

示威者在台北香港經貿辦前集會抗議。（Facebook：在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組）

由台灣公民陣線、經濟民主連合、台灣人權促進會等19個團體聯合聲明指，今次修例已引起香港民眾不安與反彈，並威脅入境或過境香港的台灣民眾人身自由，為支持港人撤回「逃犯條例」的訴求及行動，要求台灣立法院邀請行政院長、陸委會主委及相關部會首長提出因應報告，並通過聲明要求港府停止威脅台灣民眾人身自由的修例。

聲明指出，由於歷史上香港的特殊性，台灣、美國等地都給予香港不同於大陸各省的「獨立關稅地位」、「特殊法律地位」或「特殊國際地位」，但其基礎是香港的相對自主性與法治傳統。若香港立法會完成逃犯條例三讀，即代表香港政治情勢較1997年已有相當變化。

聲明建議台灣行政院根據港澳條例第60條規定，當香港情況發生變化，致該條例施行有危害台灣安全之虞時，行政院得報請總統停止條例部份或全部的適用。上述規定還提及，條例中停止適用的部分，如未另定法律規範，將適用兩岸條例相關規定。

聲明呼籲台灣政府優先管制香港公務員及警察入境台灣，認為他們不再適用港澳條例第11條規定，應依照兩岸條例申請入境。港人或機構來台投資，未能出具「陸資無重大影響力切結書」者，亦應依照兩岸條例出申請，而不適用港澳條例規定。

聲明最後呼籲各國共同檢視香港民主人權狀況，並決定限縮、取消或延續香港不同於大陸各省的地位，以「阻止中國不斷傷害香港民主、人權及法治現況」。

（綜合報道）