異見人士余杰在台演講遭毆　疑與同性婚姻言論有關

出身四川的異見人士余杰周二（11日）在台灣台中演講，疑因討論同性婚姻議題時，言論引發台下一名男子不滿，該男子上前毆打其胸部。余杰其後到警局提告，警方調查相關資料後鎖定對象並將依涉嫌傷害罪調查。

余杰在台中演講，疑因與同性婚姻有關的言論引發台下一名男子不滿，該男子上前毆打其胸部。（資料圖片/余杰Facebook）

余杰事後在Facebook發文表示，他當晚發表演講談到同性婚姻議題後，隨即受到一名人士的暴力攻擊，「這是我八年前在中國遭受國家暴力酷刑折磨之後，第一次遭遇個人暴力攻擊」。為了讓演講持續下去，主辦方將暴力攻擊者勸離現場，也沒有報警處理。

余杰其後自行到警局報案。余杰又表示，他就醫檢查後發現胸部挫傷，彎腰都會感到疼痛，手臂也有擦傷。余杰指，在台灣這個民主社會，居然會發生在公共場合遭到暴力毆打的事情，這讓他很震驚。

演講講題並非同性婚姻

余杰又表示，當時的演講講題聚焦美國與台灣的關係，並不是以同性婚姻為主題進行評論，只是提到同性婚姻在美國也是爭論的問題，他主張不同意同性婚姻的人，言論自由也應該得到保障，完全沒有涉及到台灣的同性婚姻議題。

余杰又說，他對同性婚姻有不同的看法，也不覺得自己是反同人士，也未參加過相關活動、撰寫評論，這不是他特別關心的議題，沒有想到他如此溫和的看法，居然會遭受到暴力對待。

根據資料，現年45歲的余杰出生於四川成都，在中國大陸時積極著書參與人權活動與爭取宗教自由。他在2012年流亡美國，於2018年正式加入美國國籍。

余杰移居美國後主要在台灣媒體發表言論，主張「捍衛美國的國家利益和自由民主價值」和「解構中國」等，不少人認為他言論偏激。

（中央社）