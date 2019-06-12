【觀察】民進黨總統初選民調最後衝刺 　蔡賴皆打「聲援香港」牌

港府堅持修訂《逃犯條例》引起的爭議持續，繼周日（9日）大規模遊行後，從昨晚（11日）開始又有大批市民聚集包圍政府總部示威，並與警方爆發衝突。 事件在台灣亦引起關注。正值民進黨總統初選民調舉行，蔡英文和賴清德兩名候選人皆打「聲援香港」牌，透過傳媒和社交平台支持示威者，抨擊一國兩制，打「聲援香港」牌為選情作最後衝刺。

台灣總統蔡英文連續四日發表「聲援香港」言論。（蔡英文Facebook）

台灣總統蔡英文連續四日公開發表「聲援香港」言論。6月9日，她稱在「一國兩制」之下，港人的自由不再理所當然；次日（10日），她發言稱台灣支持香港人追求自由、民主與人權；昨日（11日），她又指香港實施的「一國兩制」是失敗的，香港政府沒有在逃犯條例一事上反省，一再重申來自北京的指令；到了今日（12日），她又批評港府不願採取理性溝通，開槍射擊和平抗議群眾。

值得注意的是，蔡英文的發言均有提及「一國兩制」是失敗的，強調國台辦「一國兩制在香港的實踐取得了舉世矚目的成功」云云是無比諷刺，繼而將話題轉到台灣上，再三強調台灣不能接受「一國兩制」，強調只要自己做總統，就一定捍衛台灣主權，守護台灣的自由。

蔡英文的競爭對手、前行政院長賴清德的發言則顯得更有「攻擊性」。他直指香港正面對「中國暴行」，呼籲大陸政權不可一意孤行，要撤除惡法並停止迫害香港人權，同時又將話題帶到台灣，強調反對「一國兩制」之餘，拒絕讓台灣成為「第二個香港」。他又稱「投韓（國瑜）等於投降」，但在民進黨內，唯有他才能戰勝韓國瑜和柯文哲。

爭相批評「一國兩制」引支持

「反修例抗議」正值民進黨總統初選民調舉行之際，蔡英文和賴清德的言論目的顯然而見，是大打「聲援香港」牌，利用香港作為選舉「武器」，喚起台灣「恐共」情緒刺激選情，誰把話說得更狠，就愈能得到更多支持。

要知道，操弄兩岸議題、透過激起對大陸的不滿情緒「吸票」，一直是民進黨的主要選舉套路之一。而「聲援香港」無疑是這套路的「變種」，將香港標榜為「一國兩制」的負面榜樣，稱台灣統一會成為「第二個香港」，激化對大陸的恐懼情緒。

對台灣議題稍有研究的人，也都知道台灣與香港是兩個完全不同的問題。蔡賴兩人也自然清楚明白，但此刻也不得不「裝傻」，將反修例抗議當成輿論必爭之地。綠營初選的對決，既然在同一種套路下，只有高舉「守護台灣」大旗，將香港的情況和「一國兩制」說得愈糟糕，愈能得到「恐共者」的支持，奪得總統的參選提名。

「台灣獨立」、「守護台灣」、「支持香港」......在這些名詞的背後，其實台灣的根本問題一直在那裡，這問題也根本不同於香港。（視覺中國）

操作負面情緒 長線沒有實際作用

香港此次抗議，讓人想起2014年時台灣的太陽花學運，當年台灣在面對「中國大陸崛起」、而自身政府無法解決問題、不想「親中」經濟上又「靠中」等整體焦慮情緒下爆發的。台灣民眾深切明白大陸的經濟誘因及重要性，但同時也存在很大的負面情緒，擔心大陸會「吃掉台灣」。

民進黨政治人物操作負面情緒，短線當然會有效果，但長期來看並沒有實際作用，因為該面對的經濟現實還得面對，光靠恐共情緒不會令一日三餐有著落。「台灣獨立」、「守護台灣」、「支持香港」......在這些名詞的背後，其實台灣的根本問題一直在那裡，這些問題也根本不同於香港。

當然，對於蔡賴兩人來說，也管不了這麼多了，一切問題等先勝出再說。