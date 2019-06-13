【逃犯條例】蔡英文：盡力幫助港人維持民主和言論自由

民進黨民調結果今（13）日出爐，現任總統蔡英文贏得初選，確認代表民進黨角逐2020總統大選。蔡英文於下午3點於台灣總統府舉行記者會發表談話。 蔡英文表示，初選已經結束，她呼籲民進黨團結，又表示已經和賴清德通話，會與賴清德坐下來談團結勝選的方案。 蔡英文在談話中專門提及香港近日爆發的衝突，她稱，逃犯條例侵犯中華民國的主權，「我們不會接受」，不願成為這個惡法的幫凶。她還表示，會幫助香港人民維持香港的民主和言論自由。

蔡英文指出，香港警方以催淚彈和橡膠子彈對付民眾，讓人震驚和不忍。（中央社）

在談及民進黨總統候選人初選結果時候，蔡英文表示，初選已經結束，這是一個自我淬煉的過程。她表示要感謝賴清德，並說這段時間以來賴清德表現的毅力，以及今日展現的風度令人欽佩。

蔡英文表示，她在民調結果出來後已經和賴清德通話。她說，兩人已經有共識，要在2020年勝選。

有記者問，蔡賴配是否還有可能？蔡英文說，在初選過後賴清德很辛苦需要休息一下，但一加一大於二的原則沒有變，會與賴清德坐下來談團結勝選的方案，這個時間也不會太長。

在談及香港的情況時，蔡英文指出，香港警方以催淚彈和橡膠子彈對付民眾，讓人震驚和不忍。她稱，香港人民有權追求民主自由，選擇自己的生活方式和制度，而台灣作為亞洲民主堡壘，會永遠支持這樣的普世價值。

她又提及今天台灣有香港學生前往總統府陳情。她說，逃犯條例有侵犯人權疑慮，希望港府認真看待抗爭訴求，和人民溝通，不應倉促通過。她還表示，修法侵犯中華民國主權，她不會接受。她說，合作打擊犯罪不能以侵犯人權為前提，台灣也不會成為惡法幫兇。

她稱，這件事讓台灣人感受到，一國兩制是不可行的，香港的抗爭也讓台灣人更珍惜現在的民主制度和生活方式。蔡英文指，總統需要守護主權，讓世世代代台灣人都有對自己未來的選擇權，任何要破壞台灣的主權民主，拿去做政治交換的籌碼的行為，「只要蔡英文在，就不會得逞」。

蔡英文還表示，台灣和世界人民的關注可以讓香港的人民會感受到受到支持，在尋求民主自由的道路上不會感覺孤單。

蔡英文還稱，香港政府必須和人民溝通，要展現出民主風範，使得事件可以理性解決。她說，不希望看到香港政府對人民使用強制力量壓制人民言論自由。她又說，會盡力協助香港人民，在抗爭事件中維持香港的民主和言論自由。