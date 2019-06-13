【逃犯條例】在台港生冒雨陳情　總統府邀入府避雨：不做惡法幫兇

港府堅持推動《逃犯條例》修訂，引發巨大社會爭議，昨（12日）更爆發警民衝突，逾70人受傷。 在台灣，有港籍學生今天（13日）上午10時半赴總統府遞交陳情書，盼向總統蔡英文表達心聲，爭取台灣政府支持。總統府對此表示，台灣不會是惡法幫兇，蔡英文上午已有既定行程，府方會盡快安排學生代表們入府避雨，以免著凉感冒。

6月12日，反對修訂《逃犯條例》示威持續至晚上，警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑，場面混亂。（歐嘉樂攝）

前來陳情的港生代表說，港府不但沒有正視民意，更以嚴重的武力鎮壓現場的示威人士，作為在台港生，關注家鄉的社會人權現況，希望台灣政府可以給予支持，因此於早上10點半赴總統府前遞交陳情書，希望能當面向蔡英文表達心聲，深切希望得到正面回應。

總統府對此發表三點聲明：第一，蔡英文這幾天都密切關注香港遊行的發展，亦數次公開表達，台灣絕不會接受任何以消滅國家主權為目的之作為、拒絕接受以修法為前提的個案移交，台灣不會是惡法的幫兇。

第二，總統府知道許多學生要來表達意見，亦正面看待在台港生表達意見，「因為民主、自由是我們珍惜的價值」，台灣會堅持守護這樣的價值，也願意分享這樣的價值，撐住全世界所有想要爭取自由、民主的人。

第三，由於雨勢較大，總統府會盡快安排學生代表們入府，不要在戶外淋雨，以免著涼感冒，蔡英文上午已有既定外賓與會議行程，府方會做適當安排。

據悉，10名香港學生代表上午10時52分進入總統府，遞交陳情書，希望台灣政府增訂「港澳條例」人權審查機制，防止打壓抗爭的香港官員、警察來台。

（綜合報道）