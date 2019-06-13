【逃犯條例】台學者趙春山：「今日香港，明日台灣」說法荒謬

香港反《逃犯條例》修訂的抗議持續，示威者與警方周三（12日）爆發流血衝突，局勢愈演愈烈。在台灣，欲投入2020年總統大選者，亦幾無例外對目前港澳實行的「一國兩制」制度表達反對。 面對輿論熱議一國兩制，台灣前總統馬英九執政時期重要的兩岸政策智囊趙春山強調，台港情況完全不同，是兩回事，把香港的一國兩制跟台灣混在一起完全不對。 撰文：楊家鑫

示威者12日衝擊立法會，與警方爆發衝突。警方派駐大批警員到立法會防備，衝突期間有警員向示威發射數枚催淚彈，有人被拉進立法會。（張浩維攝）

趙春山受訪時表示，現在台灣大選來臨，甚麼事情都要扯進來拉選票。其實台灣不用再吵一國兩制了，基本上「台灣沒有人會贊成大陸所提的一國兩制，因為「這『一國』說穿了就是中華人民共和國，而不是中華民國」。北京當然知道台灣反對，但台灣若不贊成大可提出自己的統一方案，前提就是雙方都反對台灣獨立。

趙春山說，「今日香港，明日台灣」這種說法很荒謬。香港的一國兩制與台灣完全不同，香港已經「主權轉移」，而台灣是主權獨立國家；香港有《基本法》，而台灣有《中華民國憲法》與「兩岸條例」，台港情況完全不同，完全是兩回事，不能拿來類比。

趙春山表示，一國兩制原本是大陸提出要來解決台灣問題，但因為台灣不接受，所以用到香港。不過若兩岸都堅持「一中」，按雙方各自實施的憲法，兩岸目前「就是呈現『兩制』狀態」，「台獨」甚至還違反現行的中華民國憲法。

趙春山認為，台灣政客用香港的一國兩制拉選票，將有損兩岸關係。（資料圖片）

指炒作港一國兩制 危害兩岸關係

趙春山認為，自由民主是普世價值觀，但並不是「萬靈丹」，每個地方有不同歷史、文化、環境。現在為了選舉，把整個價值模糊了，猶如法國羅蘭夫人（Madame Roland）名言所說，「自由自由，天下古今幾多之罪惡，假汝之名以行！」

趙春山坦言，若為選舉炒作香港的一國兩制，將台港扯在一起，兩岸關係會持續往下滑，情況並不樂觀，但仍要看選舉結果如何。不只是台灣，各國候選人選前選後的態度常常會是兩回事，列根（Ronald Reagan）過往亦曾說要埋葬共產主義，到最後仍舊回到現實主義。