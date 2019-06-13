【逃犯條例】在台港生赴總統府陳情　陳菊承諾保護在台港人安全

港府堅持推動《逃犯條例》修訂，引發巨大社會爭議，昨日（12日）更爆發警民衝突，逾70人受傷。 在台灣，10名港籍學生今天（13日）上午赴總統府遞交陳情書，希望台灣政府增訂《港澳條例》人權審查機制，防止打壓抗爭的香港官員、警察赴台等。 總統府秘書長陳菊等人接見港籍學生，並代表總統蔡英文接受陳情書。

台灣總統府秘書長陳菊（前中）上午接見10名在台港生代表，並接受陳情書。（中央社）

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港籍學生提出的兩項訴求包括：第一、台灣政府應在香港修訂《逃犯條例》三讀前修訂《香港澳門關係條例》，增加人權審查機制，管制參與6月9日至12日武力鎮壓的香港公務員及警察入境台灣；第二、根據《香港澳門關係條例》第18條，台灣政府應提出具體配套措施，以保障在台港人的人身安全以及言論自由等基本人權，並提供必要之緊急援助。

港籍學生希望蔡英文能在一周內針對訴求給予公開回應。據早前報道，總統府早前對此發表三點聲明，包括台灣絕不會接受任何以消滅國家主權為目的之作為、拒絕接受以修法為前提的個案移交，台灣不會是惡法的幫兇等等。

陳菊：將訴求轉呈蔡英文

總統府秘書長陳菊等人接見港籍學生後，港籍學生張俊豪表示，陳菊當面承諾，假如修訂《逃犯條例》通過，台灣也會致力保護在台港人的安全。對於上述兩個訴求，陳菊則表示會密切關注，並會轉呈蔡英文。

另一名港籍學生代表陳慶麟則表示，有當面向陳菊表達希望台灣主動與香港建立引渡協議，以處理在台港女命案疑犯的引渡事宜，府方則表示會考慮。

（綜合報道）