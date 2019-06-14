【2020大選】蔡英文民調大勝引專家質疑　柯文哲：賴清德被做掉了

昨天（13日），現任台灣總統蔡英文在民進黨舉行的民調中獲得壓倒性勝利，不但完勝行政院前院長賴清德，還領先高雄市長韓國瑜以及台北市長柯文哲，最終代表民進黨參加明年總統選舉。 對於賴清德落敗，國民黨總統初選參選人郭台銘就表示賴「受委屈了」，而柯文哲則稱賴清德「好可憐」。 此外，亦有民調專家質疑民進黨民調結果不合常理，認為其數字過於整齊。

國民黨總統初選參選人郭台銘（中）今中午拜會台南市議會國民黨團。（聯合新聞網）

郭台銘今天中午拜會台南市議會國民黨團。郭台銘在接受訪問時說，他要替賴清德講幾句話，賴真的是受委屈了，他若有機會想去看清德兄。郭台銘表示，過去賴清德擔任市長時就很希望奇美群創擴充在這裡投資，一直約很多時間都錯開，他覺得賴清德這次表現非常大肚、大方，但多少受委屈，並向賴喊話：「清德兄，要以台灣未來經濟發展為主，忍耐一下」。

民進黨初選民調顯示，蔡英文支持率比台北市長柯文哲高超過十個百分點。對此，柯文哲今天受訪時表示，民調看看就好，自己還是平常心做自己的事。

當記者問柯文哲「想對賴清德說什麼？」柯文哲回說：「好可憐，（賴）被做掉了」。

台北市長柯文哲（中）接受媒體訪問時，說賴清德「好可憐，被做掉」。（聯合新聞網）

蔡英文在民進黨民調中獲得壓倒性勝利，其支持率不但完勝行政院前院長賴清德，還力壓柯文哲和韓國瑜，這個數字也引發諸多質疑。台灣民意基金會董事長游盈隆發文質疑離奇，指這份民調結果「挑戰經驗、理性與常識」。

台北市前副市長丁庭宇也說，五家民調公司各有不同訪員，執行過程中理當也沒有交流；五家民調公司，同時進行手機合併市話民調，結果出來，竟然五家都這麼整齊，他當場大笑三聲。

丁庭宇說，其中可能的原因有很多，例如在訪員的素質下功夫，控制到追問的方式都一模一樣；或者是要民進黨拿出成功訪問的樣本，進行交叉對比，看是否有重複樣本，不過他相信，民進黨不會這麼做。

（聯合新聞網）