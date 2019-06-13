【2020大選．觀察】蔡英文強勢操作「反中拒統」　贏得黨內初選

民進黨總統初選結果今天（13日）出爐，民調顯示，現任總統蔡英文支持率超過賴清德8.2%。民進黨宣布，蔡英文將代表民進黨，參加明年台灣總統選舉。 這個結果或許不令人意外，因為從5月中以來的民調結果顯示蔡英文已經略有領先賴清德的跡像。而在5月29日民進黨中執會以「共識決」方式通過手機市話各佔50%，由於手機民調的加入意味著青年選票的佔比增加，這更是讓從2019年3月份開始便經營網絡社群的蔡英文充滿優勢。 相對於前行政院長賴清德一開始定調「佛系打法」，主權牌又未能超越蔡英文，反而受制深綠路線，在年輕族群形象模糊，最後由蔡英文逆轉勝。

民進黨總統初選政見會6月8日舉行，在兩岸議題上，蔡英文表示，她執政3年來最重要工作是確保台灣主權自主跟獨立，建立世界的支持，拒絕一國兩制。（資料圖片）

根據台媒在2018年11月30日報道，蔡英文的民調在2018年「九合一」大選後處於歷史低谷，執政滿意度僅達20.9%，而時任行政院長的賴清德的執政滿意度則有30.4%。

不過蔡英文的民調在2019年有回升的跡象。2019年1月2日，國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會中，宣示「和平統一、一國兩制」從北京的政策設想進展到具體落實的「習五點」出爐後，蔡英文立即作出強勢回應，提出「四個必須」和「三道防護網」。

由於蔡英文的強硬「反中拒統」姿態，導致蔡英文的民調回升，甚至她被台灣社會稱為「撿到槍」的「辣台派」。根據2019年1月21日台灣媒體報道的民調結果顯示，蔡英文的支持率大幅上升到34.5%，跟「九合一」落敗時相比，不可同日而語。

蔡英文連續多日發表「聲援香港」言論。（蔡英文Facebook） 而蔡英文強勢操作的「反中牌」也包括高調紀念「六四」，根據台灣總統府新聞稿顯示，蔡英文在5月23日打破了台灣以往30年來的顧忌，在「六四」事件前夕於總統府接見來自大陸的多位民運人士。 而針對近日香港爆發的反對《逃犯條例》修訂示威遊行，蔡英文更是以「守住台灣，撐住香港」的口號明確反對「一國兩制」，以「反中拒統」的強硬恣態再將兩岸對立局面升溫。 此外，蔡英文於3月份開始便積極培養網絡聲量和青年選票。2019年3月19日，她和台灣第一網紅「蔡阿嘎」合體，之後又跟許多網絡名人同台亮相，包括志祺七七、魔術師吳何、 「館長」陳之漢 、博恩等。而蔡英文在fb、媒體及各社群軟件上的努力，最終也反映在手機民調贏過賴清德的結果。而蔡英文另一個吸引青年選票的方法是通過備受爭議的同婚專法。台灣成為亞洲第一個同婚合法化的地區，讓年輕人相當有感，年輕選票慢慢回籠，短時間讓民調逆轉勝。

雖然民進黨的黨內初選態勢已經明朗化，確定由蔡英文代表民進黨出征，但越接近總統大選的關頭，蔡英文恐怕仍會持續不斷操作「抗中拒統」牌，以便拉抬選情。有猜測甚至蔡英文可能在2019年年底，仿效1995年李登輝訪美的舉動，借此刺激中國大陸加以反制，製造兩岸對立緊張，讓她的支持度再上一層樓，能夠抗擊來自國民黨和無黨籍柯文哲的挑戰。

如果此猜測屬實，則兩岸關係在緊張對立的局面下恐有擦槍走火走火的疑慮，為兩岸未來帶來不可抹滅的陰影。