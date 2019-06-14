【逃犯條例】台法務部：人權能受保障才與香港進行逃犯移交合作

涉嫌在台灣殺死女友後再偷女友錢的香港男子陳同佳，案發後逃回香港，因港台兩地無引渡程序，陳在港只被控洗黑錢，被判入獄29月。事件因而引發香港政府修訂《逃犯條例》，引起社會各界極大爭議，連日來遊行抗議不斷，警方12日更與示威者爆發嚴重衝突，有多人受傷。 早前有媒體指台灣法務部國際及兩岸法律司對香港修例作法表示「樂見其成」，法務部今天（14日）表示，只有在人權保障疑慮已除的情形下，才有可能與香港進行逃犯移交的司法合作。

4月29日，港男陳同佳（右）涉嫌殺害女友潘曉穎（右）認洗黑錢罪，被判入獄29月。（資料圖片）

據聯合新聞報道，台灣法務部表示，作為台灣刑事司法互助主管機關，一向認為正義的實現是世界各國、各地區應共同追求的目標，不應因法制差異而有不同，也不應因雙方未簽訂司法互助協定而受到阻礙，基於此，在平等、尊嚴、互惠及保障人權的原則下，法務部才會與全世界各個司法管轄區域進行司法合作事務。

法務部指出香港保安局於2019年2月12日釋出修訂「逃犯條例」與「刑事事宜相互法律協助條例」的訊息，並對外公開表示，修例的目的，是為了回應台灣所提出港女命案司法互助與遣送嫌犯的請求，法務部認為，香港作為獨立的司法轄區，如果能在平等、尊嚴、互惠及保障人權之基礎上與台灣建立司法合作機制，本部自然樂見其成，若沒有前述的基礎，就沒有司法合作。