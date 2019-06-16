【逃犯條例】韓國瑜反港修例拒一國兩制　林濁水：選票壓力致轉變

港府提出修訂《逃犯條例》引發巨大社會爭議，特首林鄭月娥昨（15日）宣布暫緩修例，但仍未能化解紛爭。 在台灣，擬參選2020年總統大選的韓國瑜在雲林縣斗六市舉行造勢活動，談及修訂《逃犯條例》爭議時強調拒絕「一國兩制」，承諾若當選總統，保證一國兩制絕對不會在台灣出現，「除非over my dead body（跨過我的屍體）」。 民進黨新系大佬林濁水對此指出，韓國瑜大變的關鍵就是選票壓力，「我們看到了選舉形塑國民意識和政客策略的強大動力。」

逃犯條例草案提出後爭議巨大，日前更爆發百萬人抗議大遊行和示威活動。（羅君豪攝）

高雄市長韓國瑜15日在雲林舉行大型造勢活動，提到若當選，一國兩制絕對不會在台灣實現，除非「Over My Dead Body」。

民進黨新系大老林濁水今天（16日）在Facebook說，韓國瑜不像早前本月9日被記者逼問時驚疑地說「我不知道，我不曉得」，也不像之後幾天，遲鈍含混滔滔不絕地不知所云。如今韓國瑜主動清楚簡潔地宣布香港修例是背離人民、不接地氣，甚至「Over My Dead Body」的口號都喊了。

林濁水提到，香港特首15日下午3時左右剛剛宣布，修訂《逃犯條例》無限期暫緩，韓國瑜的反應太迅速，機靈敏捷本色強烈復活了。

他認為，讓韓大變的關鍵是選票壓力，「於是我們看到了選舉形塑國民意識和政客策略的強大動力，從這點出發，韓國瑜在他自己意料之外，扮演了國民意識型塑的一個觸媒角色。」

（綜合報道）