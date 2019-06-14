【2020台灣大選】財產申報4千多萬　韓國瑜：選舉補貼及夫妻打拚

台灣監察院周五（14日）公布最新一期廉政專刊，披露高雄市長韓國瑜夫婦共申報有4559.6744萬元（新台幣．下同，約合1133萬港元）存款，另有價值1404.1203萬元（約合349萬港元）有價證券及1173.3513萬元（約合292萬港元）基金受益憑證。翻查資料，韓國瑜對上一次申報財產是2001年，對比之下18年間存款激增超過4300萬元。 對此韓國瑜說其中最大的一筆是競選費用補貼款，他的財產清清白白、乾乾淨淨，沒有不可告人之處。

據專刊顯示，除了存款、證券及基金外，韓國瑜夫婦亦有申報5筆位在雲林古坑鄉的土地、2筆建築物及各價值80萬元及220萬元的私家車等。至於負債的部分則是房屋及信用貸款，共計有1287.8861萬元。

資料顯示，韓國瑜過去曾經擔任過多屆的立法委員，其首次申報財產時間為1993年，存款一度降至只有17萬元。韓國瑜夫婦上次申報財產已是2001年，當時沒有土地或建築物，只3部私家車及244萬元存款，以及持有價值約2195萬元未上市股票。

財產申報4千多萬，韓國瑜表示扣除選舉補貼款就是夫妻打拚。（中央社）

韓國瑜今天上午說財產中最大的一筆是「政黨補助」，下午修正是選舉完的選舉補助（應為競選經費補貼款）。這是選舉之後縣市長、議員、里長也有的；他表示，所有選舉結餘款等監察院審查、核備之後，剩下一部分，是要以幫助青年創業為主，另有部分會幫助弱勢。

他說，其實財產申報大家可以去看，最大的一筆就是選舉之後的補貼款，把此扣除之後，他的財產都是乾乾淨淨的、清清白白的，沒有不可告人之處，如果把這補貼款扣掉的話，可以看得出來，就是夫妻打拚，希望大家理性的看待。