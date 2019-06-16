偷吃2顆茶葉蛋　台灣超市女員工被判監3個月　法官：已是最輕判刑

她因為當值期間偷吃了兩顆售價合共約新台幣18元（約4.5港元）的茶葉蛋﹐被判監禁3個月，還要被罰款約新台幣9萬元（約港幣22500元）。法官指這已是該女店員所犯的罪行最低之刑罰。

案情指任職連鎖超市高雄大順店的方姓女子，去年7月20日下午近6時，偷拿架上茶葉蛋當場吃掉，相隔4分鐘之後、她又再偷拿1顆吃掉，事後店長察覺茶葉蛋的數量不對，翻查閉路電視才發現女店員的偷食行為，隨即報警處理，女店員則辯稱「顧客反映品質太鹹，試吃確認」。法官檢視呈堂的片段，發現涉事的女店員當時蹲在櫃枱後面吃，也未有付款，認定她利用業務之便侵佔店內茶葉蛋，考慮其犯罪所得輕微，減刑後依2個業務侵佔罪各判3月，合併執行3月。

高雄方姓女店員上班時接連偷吃2個茶葉蛋，被依業務侵佔罪判3月徒刑，得易科罰金9萬元新台幣。（聯合新聞網）

因為偷吃兩顆茶葉蛋而被監禁，引起網絡熱議。高雄地方法院事後發新聞稿解釋指，業務侵佔罪最輕為監禁6月，依刑法規定最多只能減刑二分之一，所以今次該女店員的業務侵佔罪行，至少仍要被判3月以上，新聞稿指判刑「已經是法律允許法官判處的最輕法定刑度，如果再低於此一刑度，就是違法判決」。而且業務侵佔罪的罪質及法定刑度都遠重於普通竊盜罪，「如果認為普通竊盜罪應該處罰，則業務侵佔罪自然更不適合不罰」。

新聞稿也提到女店員始終辯稱只是試吃茶葉蛋確認品質，顯然並沒表達悔意，不宜給予緩刑。法院對於本案是否欠缺「可罰的違法性」，屬於法官的審判核心，院方尊重承審法官的判斷，若當事人不服可提出上訴。

（聯合報）