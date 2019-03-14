【一時興起】赴銀行辦存款順手偷淨水器　山西婦：着了魔一樣喜歡

山西太原一名中年婦女日前到銀行辦理存款業務，見到大堂的贈品淨水器相當不錯後，竟堂而皇之地將其偷走。 中年婦女事後被警方處以行政拘留10日，她坦言當初「像著了魔一樣」，極其喜歡該部淨水器，但偷回家後又覺得不喜歡，數天後就低價轉售他人。

事發在本月初，警方接獲銀行報警稱大堂一部辦理理財業務回饋顧客的淨水器不翼而飛。警方趕到後翻查閉路電視畫面，發現在數天前中午，一名身穿黑色外套、戴紅帽子的中年婦女在櫃枱辦理完存款業務後，就趁工作人員不備將淨水器偷走。

中年婦女在銀行大堂公然偷走贈品淨水器。（影片截圖）

「銀行裏全是監控，這麼明目張膽在銀行偷東西的，真是不多見」，警方確定疑犯後，再查看銀行的流水作業，鎖定中年婦女身份，隨後就將其抓獲歸案。經查，中年婦女無業，主要投靠在朋友家中生活。

中年婦女向警方表示，當時「就像着了魔一樣」，見到該部淨水器後喜歡到不得了，所以才將其偷走。未料將淨水器偷回家後，中年婦女突然又覺得不喜歡了，一直想辦法要脫手，遂於翌日將其低價售予一名摩的司機。

參與收贓的摩的司機事後被警方處以行政拘留5日及罰款500元（人民幣．下同），至於中年婦女的情況，經相關部門認證，涉事淨水器價值在千元以下，尚不構成刑事案立案標準，故只對其處以行政拘留10日。