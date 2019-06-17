台灣海軍官兵夜店醉酒脫清光遭重懲　連環爆醜聞疑涉軍方高層爭位

台灣海軍大台艦的官兵被指在1月時到夜店狂歡，有人酒後失儀，將衣脫清光，片段更被拍下來，到近日被瘋傳。 再加上早前的艦長企圖性侵女下屬、達觀艦主機故障等事件，海軍連環爆出醜聞，有台灣傳媒報道指，或與台灣軍方高層爭逐參謀總長一職有關。

台海軍官兵在夜店狂歡，更脫光衣服，受到軍方重罰。（網上圖片）

艦指部調查指，1月24日，192艦隊大台艦官兵在高雄左營軍港放假，黃姓上尉帶領下屬聚餐後，其中一名陳姓的譯電士要求「有下場」，二人續與5名下級官兵到一間有陪酒女郎的卡拉OK店狂歡，期間有人酒後失控脫光身上衣服，被拍下片段。到6月初，片段被公開，。

海軍司令黃曙光聞訊震怒下令重懲，黃姓上尉作戰長、拍影者彭姓上士記兩大過，其餘五名士官一大過，7人皆送交人評會決議是否革職。艦指部中將指揮官李宗孝為此事鞠躬道歉，強調「請社會大眾相信艦隊整頓軍紀的決心」。

台灣海軍司令黃曙光被傳有機會接任參謀總長一職。（網上圖片）

海軍的醜聞不斷，上月漢光演習前，鳳陽艦長被爆涉嫌將一名年輕女軍官帶往旅館意圖性侵，本月紀德級艦上官兵在輪機房發生性行為，還有達觀艦主機故障熄火疑「漂流」海峽。

台灣《聯合報》指，接二連三的醜聞疑似是針對海軍，或與月底高階將領的位調整，以及參謀總長的職位出缺有關。參謀總長李喜明將在月底屆齡退伍，有消息指政府有意讓海軍司令黃曙光接任空缺，主因黃曙光政策配合度高，開啟「潛艦國造」之門有功。惟消息曝光後，海軍內部負面案件隨即接踵而至。黃曙光接任海軍司令3年，來針對所屬違法犯紀人員，遭記大過淘汰者將近140人，重大違法者，撤職不得領取退伍金者也達30餘人，並移送法辦，人數為三軍之冠。

熟悉軍方的人士表示，軍紀渙散其實並不限於海軍，以此掀波打擊黃曙光的政治行情，未必有效，又認為軍隊整體團結事大，不應為此折損士氣，如何妥善處理軍中根深柢固的本位主義，是更值得軍方正視的問題。

（聯合報）