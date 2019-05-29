台灣漢光演習驚爆醜聞　海軍艦長「執屍」女少尉至酒店性侵

據台灣《中時電子報》今天（29日）報道，台灣漢光35號軍演正在如火如荼進行，不過海軍就爆出在上周的戰備任務操演期間，一名飛彈巡防艦長呂姓上校涉嫌帶一名喝醉的女少尉到汽車旅館實施性侵。 女少尉清醒後發現遭長官侵犯幾近崩潰，立即向指揮部反映，海軍司令黃曙光震怒，當天拔除呂姓上校的艦長職務，並將相關失職人員移送法辦。

台灣總統蔡英文檢閱漢光35號實兵演習。（蔡英文Facebook）

報道指，為了29日漢光演習總驗收，台灣海軍一個多月前就開始在東部外海進行密集演訓。933鳳陽艦艦長呂上校上周結束戰備任務操演返抵基隆軍港後，邀約艦上多位官兵在基隆餐廳聚餐。

由於近一個月密集的演練，官兵幾乎都沒休假而情緒相當緊繃，操演結束後，大家頓時放鬆心情，因此席間情緒相當的高漲，艦長本人亦頻頻與官兵大口乾杯。一名參與聚會的女少尉在大家連番勸酒下，不勝酒力當場在餐廳昏睡。

聚餐結束離開時，官兵們原本要將女少尉帶回艦上休息，但艦長卻表示由他親自帶回即可，其餘官兵不疑有他，紛紛返艦。然而艦長卻意圖不軌，將女少尉帶往一間汽車旅館休息，並趁女方昏睡之際實施性侵害。

女方事後驚醒發覺自己全身一絲不掛，躺在一旁的艦長亦身體赤裸，驚覺自己受到艦長侵犯，艦長亦坦承有做出踰矩行為。女少尉當場情緒崩潰大哭，堅持要向長官告發，接着聯絡其餘長官到場。

台灣海軍933鳳陽艦。（網上圖片）

涉案艦長遭革職法辦

由於女方身心俱疲，堅決先向醫院驗傷後向上舉報，海軍艦隊指揮部獲報後派監察與政風人員前往約談艦長，並通知憲兵隊製作筆錄，同時回報司令部。由於艦長坦承和下屬發生不當關係，海軍司令黃曙光得知後，無論該艦本周仍否參與漢光演習，拔除艦長職務，連同相關官兵等一併法辦。

據悉，這是繼本月初台灣海軍一艘成功級飛彈巡防艦艦長被爆在外養「小三」，涉及營外不當男女關係後，又一宗更嚴重的軍紀事件。海軍因一個月內拔除兩位重要飛彈巡防艦上校艦長而元氣大傷。

台灣海軍艦隊指揮部強調，軍方自2017年起實施「清流專案」，針對犯法及重大違紀人員，不分階級高低一律汰除，絕不包庇，以端正風氣，確保機關純淨與安全。



（中時電子報）