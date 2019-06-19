【2020台灣大選】民進黨今正式提名蔡英文參選　競選總部9月運作

台灣明年初舉行總統大選，在民進黨黨內初選中，總統蔡英文的民調支持率勝過競爭對手前行政院長賴清德，將代表民進黨參加大選。 民進黨周三（19日）將召開中執會，正式公布有關決定，蔡英文屆時亦會中央黨部發表談話。

據民進黨秘書長羅文嘉指，民進黨接下來的選務行程，將會是暫訂在7月底前完成24個立法委員選區徵召工作；預計在7月10日召開中執會，成立「不分區提名委員會」，由提名委員會決定相關名單，並於8月底完成；9月召開全代會；全代會召開時間前後，立委、總統的競選總部應該都要能夠成形及運作。

賴清德在民進黨黨內初選中敗給蔡英文。（聯合新聞網）

對於不分區的部分，羅文嘉指已與黨主席卓榮泰找出過去3屆提名委員會的名單，「總是會有黨內比較有威望的大老參與運作，也會有專業上的考慮。」羅文嘉又透露，與卓榮泰討論後，都希望最後能有一個可以與其他政黨競爭、在社會上有一定號召力、將來在立法院具有作戰能力與問政實力的不分區立委名單。

羅文嘉續指，不分區立委名單的風格上會與上次大選有所不同。民進黨目前是執政黨，同時又擁有立法院過半數議席，「問題是明年能否維持行政權？能否國會（立法院）過半？不能拿2016年的狀況來思考2019年的立委名單，所以，作戰能力很重要，假設明年沒有取得行政權，又是國會（立法院）少數，不分區必須具有某種影子內閣的作戰能力。」

羅文嘉亦有提到香港近日的修訂《逃犯條例》爭議，並認為「反送中」令台灣人有「抗中」的意識，但不能就此單純認定民進黨會得到百分百支持，事實上大部分選民不都會將此列為優先議題，「民進黨不能只靠民主牌、安全牌、主權牌，還要拿出我是一個好的政府這件事。」

（中央社）