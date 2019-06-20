《返校》電影版上畫：講述白色恐怖時期故事　片方籲「少談政治」

台灣的獨立遊戲開發團隊「赤燭」今年初陷入《還願》「維尼風波」，遊戲至今未能重新上架。不過，赤燭近日再度吸引公眾眼球，宣布遊戲《返校》的真人電影版定檔9月20日，引發網民熱烈討論，不少人要到戲院體驗。 不過，雖然《返校》故事設定在白色恐怖時期的校園，片方卻曾宣稱，電影劇情主要聚焦於「人」的故事，「希望不要因為白色恐怖背景，而誤把重點放在政治議題上」，引發了不少網民的反彈：「白色恐怖時代不談政治要談甚麼？」

《返校》真人電影將於9月20日推出。（Facebook：返校 Detention 電影版）

2017年推出的恐怖遊戲《返校》，故事設定在白色恐怖時期的校園，一經發布即造成轟動。遊戲廠商看準商機，同年就展開電影版拍攝計劃。

時隔2年，官方Facebook日前終於宣布定檔9月20日，海報完整呈現氛圍，附以經典標語「你是忘記了，還是害怕想起來？」，還推出正式版預告，吸引大量網民留言討論。

雖然消息一出讓許多人相當興奮，不過有不少人擔心是否能夠拍出遊戲《返校》的原汁原味。原因在於電影監製李烈過去在記者會中表示，《返校》只是將時代背景設定在白色恐怖時期，本身是一款以「人」為出發點的故事，因此不希望在政治方面有太多着墨。

值得留意是，遊戲原作中的反派「白教官」外型酷似台灣前總統馬英九，李烈當時還特別澄清：「除了男女主角之外，很多網友都很期待白教官的演員人選，甚至因為外型跟馬英九相似，紛紛表示希望能讓馬前總統來演出，但是必須要在這邊向大家澄清，為了不讓電影本身所要傳達的故事失焦，因此我們不會找馬前總統來演出白教官。」

由於故事背景設定在戒嚴時期，李烈上述說法立刻引發激烈討論，許多人質疑，遊戲本身的背景設置就具有相當政治意涵、以巧妙手法包裝政治隱喻，究竟要如何「不希望在政治方面有太多着墨」？亦有部分批評認為李烈的作法是想要「搶奪詮釋權」，從《返校》的改編小說等其他相關作品已略看出一二。

（綜合報道）