【長榮罷工】資方發內部信反制：罷工期間配合出勤可獲獎金

在台灣，長榮航空勞資雙方周四（20日）協商最終破裂收場，工會隨即宣佈當日下午4時起開始罷工。 據聯合新聞網報道，為反制罷工，長榮祭出獎金，罷工期間無休任何差假（含特休）者，事務長可領2萬元（新台幣，下同）出勤獎金、副事務長以下的組員則可多拿1萬元，皆是一次性給予。

長榮勞資協商今下午再度破裂，桃園市空服員職業工會宣布下午4時起罷工。（聯合新聞網）

報道稱，長榮對內部發出的訊息顯示，事務長可領2萬出勤獎金、副事務長以下的組員則可多拿1萬元，皆是一次性給予，若組員於罷工期間執行飛行勤務或是在公司待命，可加發一日薪水當作出勤獎金，若該空服員平均日薪為1800元，每在公司待命跟執行飛行勤務，一次各可加1800元。

若以某副事務長平均日薪為1800元為例，經試算，一個禮拜內若在公司待命一次，執行飛行勤務兩次，再加上職階本身的罷工支援津貼一次一萬元，總共就可以拿到15400元。

另外，內部公告也提到，如果罷工期間中因個人因素臨時需申請差假，優待機票福利也不得比照罷工期間出勤者恢復適用，意即若選擇出勤的組員林時休假，會被取消優待機票福利。

長榮航空公派員工拉拉手形成人牆，和空服員對峙。（聯合新聞網）

對此，工會表示，有預料到長榮會使出這個辦法，還是呼籲空服員可以盡量參與罷工，對於資方有錢給獎金，沒錢答應勞方訴求，感到相當無奈。

工會還說，若長榮要給獎金，那地勤、內勤跟機師也應該要同步給，他們工作量都變大，不是只有空服員辛苦。

（聯合新聞網）