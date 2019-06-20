【國安法修正】蔡英文：叛台受最嚴處分　藍營批「言論自由窒息」

台灣立法院周三（19日）三讀通過《國家安全法》修法，嚴懲「共諜」。總統蔡英文周四（20日）表示，「任何人都可以有不同的政治立場，但如果背叛了國家，讓台灣人民受到傷害，就應該受到最嚴厲的處分。」 至於國安法將網絡空間納入國安範疇，國民黨20日回應稱，民進黨政府透過國家機器恣意干預人民的隱私與言論，令到「台灣的言論自由漸漸窒息。」

台灣立法院在19日三讀通過修正《國家安全法》部分條文。（聯合新聞網）

蔡英文：假訊息令台灣社會陷分裂

蔡英文當天透過Facebook指「台灣是民主國家」，終結了威權統治，解除了黨禁、報禁，言論自由與新聞自由是台灣人最珍視的價值。但過去這段期間，來自境外的手，或透過製造錯假訊息，在網絡、媒體散播，製造內部矛盾對立，或者以各種方式控制媒體，操弄輿論，讓台灣社會陷入紛擾與分裂。

她說，未來除了共諜適用外患罪之外，可處7年以上有期徒刑，退休軍公教人員若為共諜，也將剝奪其全部終身月退俸，已領者可追討。另外，針對涉及國家機密相關人員的出境管制、處罰，有更嚴格的規定。「在台灣，任何人都可以有不同的政治立場，但如果背叛了國家，讓台灣人民受到傷害，就應該受到最嚴厲的處分。」

蔡英文還表示，去年調查局偵破52個跟國安有關的共諜案件，涉案的人有174人，代表政府有積極地在處理大陸的滲透。

她又指出，台灣政府也修正了兩岸人民關係條例，規範中資在台的投資，以及兩岸政治的協議，應該經過國會與人民的同意。還有其他針對境外勢力滲透與介入媒體的修法，目前也都在立法院進行審議。

台灣國安法修正重點表。（中央社）

國民黨：恐產生噤若寒蟬效應

國民黨同一日透過新聞稿表示，國安法修法將國安維護擴及網絡，但法條內容不明確，給予執政當局擴張解釋、過大裁量的空間，恐產生噤若寒蟬的效應。而在全球化的時代，從伺服器、路由器到終端機，甚麼範圍受到國安法限制，在實務上必然引發爭議。

國民黨指出，民進黨去年九合一選舉大敗，將敗選歸因於網絡上的假訊息，因此對數位通訊傳播法、公務人員選舉罷免法、社會秩序維護法等各種法案積極修法，力求防堵假新聞，但是甚麼是「假」、由誰決定、是否有侵犯言論自由的疑慮，總是引人質疑。

國民黨表示，黨主席吳敦義曾指出，「政府不該每樣東西都用血爪牙、鋼爪牙去抓，希望民進黨能適可而止，不要再亂搞了。」

（中央社）