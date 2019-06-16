【2020大選】大數據：綠營好感度首超藍營　蔡英文聲勢追近韓國瑜

現任台灣總統蔡英文將代表民進黨出戰2020總統大選；在國民黨方面，參與初選的前新北市長朱立倫、鴻海董事長郭台銘及高雄市長韓國瑜等仍競爭激烈。 根據Quickseek輿情大數據顯示，藍綠政黨好感度在6月出現死亡交叉，這是自去年九合一地方選舉以來，綠營的好感度首度超越藍營，蔡英文的網絡聲勢也追近韓國瑜。

藍綠政黨好感度在6月出現死亡交叉，這是自去年九合一選地方舉以來，綠營的好感度首度超越藍營。（《聯合報》）

根據Quickseek選戰大數據儀表板統計，蔡英文的網絡聲勢隨民進黨黨內總統初選結束、香港的修訂《逃犯條例》爭議不斷攀升，儘管韓國瑜目前聲勢佔比30%仍居第一，但蔡英文來勢洶洶，聲勢佔比已達25%。

另一份網絡溫度計數據則顯示，韓國瑜雖仍是網絡聲勢最高的政治人物，但三次大造勢聲勢都未超過3月赴港澳陸搶訂單的盛況（18萬筆），聲勢有滑落跡象；反觀蔡英文在勝出黨內總統初選後，當天聲勢便創新高，達12萬筆，超越元旦連假期間發言的近9萬5千筆。

網絡好感度最佳為郭台銘

至於網絡好感度方面，網絡溫度計統計，蔡英文網絡好感度僅跟韓國瑜差1%。若觀察韓國瑜、柯文哲、蔡英文、郭台銘，目前好感度最佳的是近來急起直追的郭台銘（21%），第二名則是韓國瑜（20%），蔡英文、柯文哲並列第三名（19%）。

據了解，Quickseek系統廣泛且完整地搜集來自新聞、社群、論壇、APP、影音等來源的話題，再依照正負評、熱門度、來源、關注度、瀏覽數、回覆數、贊同度等進行分析。去年底九合一選舉前，多家台媒也引用Quickseek系統以作分析。

（《聯合報》）