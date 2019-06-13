韓國瑜時隔5個月再出席行政院會　爭取興建南部國際機場

時隔5個多月，高雄市長韓國瑜今天（13日）終於再度到台北出席行政院會，他在會中提出，高雄需要24小時營運的國際機場，但蘇貞昌認為不可行。韓國瑜說，行政院、民航局應再跟高雄市府共同思考。

韓國瑜時隔5個多月再度出席行政院會，引起關注。（中央社）

韓國瑜今天出席行政院會，是蘇貞昌1月接任行政院長後的首次。韓國瑜會後受訪表示，針對興建南部國際機場，蘇貞昌認為經12次評估不可行，尤其是空域的問題，但蘇同意目前高雄小港機場的確不敷未來使用，尤其凌晨還有宵禁，讓高雄市不像是一個現代化的直轄市。

韓國瑜說，高雄地區一定需要一個可以全天候24小時營運的機場，行政院、民航局應再跟高雄市政府共同思考，未來可以進一步評估。

澄清「中華民國地區」是口誤

另一方面，韓國瑜昨天（12日）受訪時表示，港、澳一國兩制，「目前以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，不過外界對他的「中華民國地區」說法有意見，認為是自我矮化。韓國瑜對此解釋，這很清楚是口誤。

去年九合一大選後，六都市長於12月25日就任，包括韓國瑜在內的6人皆親自列席當月27日的行政院會；當時的行政院長為賴清德。蘇貞昌上任後，曾向韓國瑜喊話，盼他列席院會。

（中央社）