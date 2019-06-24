【2020台灣大選】國民黨首場政見會明登場　參選人是否貼地成焦點

國民黨黨內總統初選的5名參選人，包括高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中及前台北縣長周錫瑋，將於周二（25日）出席首場政見電視發表會。 有分析認為，如何用貼地語言表達深奧的專業問題去爭取民眾支持是關鍵，各主要參選人都積極備戰。

韓國瑜的幕僚指韓國瑜行程多，要在晚上準備政見會的內容。(中央社)

國民黨首場的政見電視發表會周二（25日）在高雄國際會議中心舉行，聚焦在憲政、外交、兩岸及國安四大議題。發表會將由黨主席吳敦義開場談話後，第一階段由參選人每人發表12分鐘，第二階段則是現場問答，題目將預先公布，並現場抽兩題回答，每人每題回答3分鐘。

韓國瑜頻頻請教學者、卸任政務官

各初選人都在積極準備，其中韓國瑜幕僚透露，由於韓國瑜平日行程多，只能利用晚間準備政見會論述；亦有學者透露，韓國瑜向不同領域約30名學者、智庫專家及近20名卸任政務官諮詢請教，諮詢的議題涵蓋勞工、法務等領域。韓國瑜的論述將分三部分，一是點出這些議題面臨甚麼挑戰，二是說明自己的訴求和願景是甚麼，三是提出可落實的方法。韓國瑜認為由於論述時間短，很多專家的意見雖然專業，但非普通平民百姓能清楚理解，他要思考如何表達讓大家一聽就懂。

郭台銘認為政見會中國防、外交議題都不是他擅長的領域。（中央社）

郭台銘表示心情緊張

郭台銘24日受訪時表示，自己出席政見會是「大姑娘上花轎，頭一遭」，且國防、外交不是他擅長項目，所以非常緊張。他又認為明天第一階段發言只有12分鐘，時間太少，光一個兩岸議題就講不完。他透露目前尚未定稿，但會盡量講很顯淺易懂的內容，讓民眾理解他的想法。郭台銘陣營則表示，郭台銘非常重視三場政見會，近日特別致電請教在美國、日本、東南亞、香港等地的友人，以更洞悉國際情勢。在專業政策上，會先列出自己的架構思想，再諮詢專家學者，最後由他本人定稿；助手會協助修飾，以更貼近民眾。

朱立倫對政見會沒有辯論環節感遺憾。（中央社）

朱立倫不滿政見會成朗誦比賽

選戰經驗豐富的朱立倫，參選以來早已拋出各項政見與議題，對於發表會則是平常心以待。其幕僚表示，朱立倫仍按既有步調，利用行程之餘時間準備政見會內容；幕僚提醒朱立倫，不要總是像在上課一樣，當天會穿著輕鬆西裝，展現活力。朱立倫在今日接受電台專訪時又提到，政見會沒有辯論，變成一個18分鐘的演講比賽，主講人成了朗誦機，感覺奇怪；朱立倫說，民眾要知道是初選人真正的想法，不是寫手跟顧問團隊所準備的內容，政見會過程中間也沒有受到任何挑戰跟檢驗，讓他感到很遺憾。

（聯合新聞網）